Milan: addio Leao, già scelto il sostituto

Il Milan è pronto a cambiare in ottica di quello che può accadere nelle prossime ore di calciomercato in vista dell’estate con l’addio di Leao e l’arrivo di un nuovo giocatore.

Possibile svolta in vista della prossima stagione per un calciatore che può cambiare seriamente squadra in Italia. Perché potrebbe iniziare una reazione a catena incredibile che porterebbe la società a dover prendere delle altre decisioni. Secondo le ultime notizie di mercato ora può arrivare la decisione di affondare il colpo con Leao che può lasciare il Milan e si può chiudere per il sostituto che arriverebbe direttamente dalla Serie A. Perché sono già diversi i giocatori accostati al club rossonero in vista della prossima stagione, quando in estate potrebbero esserci grandi cambiamenti in arrivo.

Ci sono ora delle concrete possibilità che alla fine il Milan possa cedere Leao e al suo posto arriverebbe un nuovo attaccante, forse italiano considerando i nomi che circolano e ora si potrebbe anche iniziare a pensare a quello che potrebbe essere il prossimo allenatore. Svolta in vista della prossima stagione con il club rossonero che può andare a chiudere il prima possibile per un nuovo giocatore e non farsi trovare impreparato. C’è l’idea che può arrivare presto un nuovo attaccante in quella zona di campo.

Calciomercato Milan: sostituto Leao, la scelta

Da capire come andrà a finire questa situazione, ma se dovesse arrivare un top club a portare circa 150-170 milioni per Leao allora il Milan lo venderà per comprare un nuovo giocatore in quel ruolo e sfruttare la restante parte di soldi per rinforzarsi anche negli altri reparti. C’è la possibilità che il prossimo attaccante che vestirà la maglia del Milan possa essere proprio uno dei top player italiani che è nel giro della Nazionale di Spalletti.

Ecco che allora si inizia a capire come si possa chiudere questo tipo di affare con il Milan che può vendere Leao e comprare Chiesa della Juventus come suo sostituto. L’esterno italiano è in scadenza di contratto nel 2025 e senza rinnovo andrà via proprio in estate per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Può essere la grande occasione per il Milan quella di andare ad acquistare Chiesa dalla Juve al posto di Leao, l’attaccante italiano è pronto a riscattarsi dopo stagioni altalenanti con i bianconeri che non sembrano intenzionati a voler rinnovare il suo contratto.