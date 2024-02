Milan, nuova squadra per Pioli: il tecnico ha già deciso

Quale sarà la prossima squadra dell’allenatore del Milan Pioli? Il mister ha già deciso, ecco nuovi aggiornamenti sulla prossima destinazione.

Ultimissime di calciomercato relative al destino di Stefano Pioli. Arrivano nuovi indizi sul futuro del tecnico dei rossoneri che, a fine stagione, può chiudere in anticipo la sua esperienza al Milan.

La stagione sta entrando nel vivo anche se i club già pensano al futuro. Tra i temi da risolvere c’è quello relativo al futuro in panchina di alcuni allenatori. Pioli è uno di quelli che rischia di lasciare il Milan. Su di lui circolano, da tempo, strane voci con alcune società pronte ad ingaggiarlo e con i rossoneri che hanno già individuato il potenziale sostituto.

Milan: sciolto il dubbio su Stefano Pioli, ecco tutti i dettagli

Ci sono delle novità di calciomercato in merito al futuro sulla panchina del Milan di Stefano Pioli.

La convincente vittoria dei rossoneri in Europa League, contro il Rennes, ha riaperto il dibattito all’interno dell’ambiente. C’è una parte della tifoseria che continua ad avere dubbi sull’operato del tecnico ed un’altra che ha piena fiducia nell’allenatore. Intanto, tra le pretendenti per prendere il mister c’è anche Aurelio De Laurentiis che ha fatto più di un pensierino per nominare come nuovo allenatore del Napoli Pioli per la prossima stagione.

Anche se non è così scontato l’addio dell’allenatore del Milan Stefano Pioli. C’è una possibilità che può portare alla permanenza del tecnico.

Pioli Milan: cosa succederà a fine stagione, le ultime notizie

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, nel corso della trasmissione su Tv Play, ha fatto il punto della situazione riguardo il prossimo allenatore del Milan.

⁠

“La società è stata chiara, dichiarando pieno sostengo a Stefano Pioli. Dopo le parole di Ibrahimovic e Furlani, anche il presidente Scaroni ha confermato questa linea. In questo momento è difficile capire se questa sia una posizione di circostanza o realmente il club creda nel lavoro del tecnico. Ovviamente, in questo momento tutti devono stare uniti e seguire la stessa strada. E’ comprensibile che la società voglia continuare ad offrire sostegno al proprio allenatore, proprio per evitare l’uscita di notizie che possono destabilizzare l’ambiente e lo spogliatoio”.

“Pioli resta al Milan? Io posso dire che sarei sorpreso nel caso in cui il club decidesse di prendere Conte. Thiago Motta è un nome che è circolato anche se su di lui c’è la Juventus. Altre alternative concrete non le conosco. Sulla stagione di Pioli pesano i tanti infortuni. Se il Milan riuscirà a non avere più problemi da qui a fine stagione e a chiudere bene questo campionato, non è da escludere una permanenza sulla panchina del Milan di Pioli. Ovviamente, tutto dipenderà anche da Stefano: non sappiamo se ha ricevuto altre proposte. Lui continua a dire che sta bene qui al Milan. Poi c’è il tema dell’ambiente, alla prima sconfitta o risultato negativo può spuntare fuori il #Pioliout, e non sarebbe facile da gestire anche in vista del futuro”.