Morata alla Juve: lo scambio è stato approvato

Alvaro Morata potrebbe far ritorno di nuovo alla Juventus in estate con i bianconeri pronti allo scambio con i Colchoneros

Juventus e Atletico Madrid potrebbero tornare a trattare in estate per provare a chiudere un affare di mercato che riporterebbe Alvaro Morata in bianconero in vista della prossima stagione.

Un punto nelle ultime tre partite di campionato ha rovinato i ‘piani scudetto’ dei bianconeri che ora devono guardarsi dall’assalto del Milan al secondo posto, dando priorità a quelle che saranno le sfide di Coppa Italia per provare ad alzare un trofeo in questa stagione. Nel frattempo però Giuntoli e la sua squadra mercato sono al lavoro per cercare di trovare i giusti colpi per rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato.

Calciomercato Juventus, scambio in vista con l’Atletico Madrid

Stando a quanto riportato da Fichajes.net, la Juventus starebbe pensando di nuovo ad Alvaro Morata in vista della prossima stagione con il centravanti spagnolo (ora infortunato) che potrebbe far ritorno in bianconero per la terza volta. Sul piatto ci sarebbe il cartellino di McKennie, autore di un’ottima stagione con la maglia della Juve.

Il centrocampista statunitense appariva destinato alla cessione durante la scorsa estate ma, una volta rimasto in bianconero, si è messo in mostra a suon di buone prestazioni, risultando uno dei migliori della squadra di Allegri in questa stagione. Il suo contratto ora è in scadenza nel 2025 e le parti sono in contatto per un possibile rinnovo. Nel caso in cui non dovesse arrivare nelle prossime settimane, il suo addio alla Juve diventerebbe sempre più probabile.

Senza la firma sul nuovo contratto la Juventus proverebbe ad inserire il suo cartellino nella trattativa con l’Atletico Madrid per riportare Morata in bianconero. Il classe 1992 è rimasto molto legato ai colori bianconeri e accetterebbe volentieri una terza esperienza alla Juve. Un affare che però appare subordinato anche alla decisione sull’allenatore in casa bianconera con la posizione di Massimiliano Allegri che appare più a rischio dopo gli ultimi deludenti risultati.

Negli ultimi giorni del mercato invernale la Juventus aveva dato il suo ok alla partenza in prestito secco di Moise Kean all’Atletico Madrid. Un’opportunità che avrebbe portare l’attaccante della nazionale italiana a giocare con maggiore continuità nella seconda parte di campionato avendo la chance di mettersi in mostra agli occhi di Luciano Spalletti in vista degli europei. Le condizioni fisiche di Kean hanno però bloccato tutto con il centravanti classe 2000 che è rimasto a disposizione di Massimiliano Allegri in attesa di recuperare completamente dall’infortunio.