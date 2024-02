Mourinho al Bayern Monaco: primo colpo dalla Serie A

Mourinho, dopo la fine dell’avventura con la Roma, potrebbe tornare subito in pista: una big europea sta pensando al portoghese

È stato un gennaio turbolento per quanto riguarda José Mourinho: il portoghese, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio e la sconfitta contro il Milan in campionato, ha subito l’esonero da parte della Roma. La società giallorossa ha voluto dare una sterzata alla propria stagione affidando la panchina a De Rossi.

Vedere un tecnico come Mourinho, con un palmares di tutto rispetto, senza panchina fa un certo effetto ma questa situazione potrebbe terminare molto presto. Sul portoghese infatti sembra aver messo gli occhi il Bayern Monaco: i bavaresi stanno in un momento di grande difficoltà come dimostrato dai risultati.

Nelle ultime cinque partite di Bundesliga, il Bayern Monaco ha perso in casa contro il Werder Brema ed è uscito sconfitto, con un netto tre a zero, dallo scontro diretto contro il Leverkusen. Un passo falso che ha portato i bavaresi a meno cinque dal primo posto. A questo bisogna aggiungere l’uno a zero subito all’Olimpico contro la Lazio nell’andata degli ottavi di finale della Champions League in una partita giocata decisamente al di sotto delle aspettative.

Una sconfitta pesante e che mette a rischio sia la qualificazione ai quarti di finale sia la permanenza dello stesso Tuchel. Sono ore di riflessione in casa Bayern e la società, come detto, sembra aver messo gli occhi su Mourinho.

Mourinho-Bayern: il primo colpo arriva dalla Serie A

L’eventuale arrivo del portoghese cambierebbe le strategie di mercato del Bayern Monaco considerando le caratteristiche del tecnico e la sua filosofia di gioco. Il primo obiettivo sembra arrivare dalla Serie A e si chiama Barella. Il centrocampista dell’Inter è uno dei migliori nel suo ruolo all’interno del massimo campionato italiano.

Centrocampista forte fisicamente, abile in entrambe le fasi di gioco e con la possibilità di dare un contributo importante dal punto di vista realizzativo. Le sue caratteristiche fisiche lo renderebbero il rinforzo perfetto per una squadra di Mourinho. Al momento è una semplice indiscrezione ma nel mercato tutto può succedere.

In ogni caso sembra una trattativa difficile che possa andare in porto: Barella ha il contratto in scadenza nel 2026 ed è un giocatore fondamentale all’interno del sistema di gioco nerazzurro. I prossimi giorni saranno decisivi per capire il futuro di Tuchel e, di conseguenza, quello di Mourinho.