Serie A, infortunio al ginocchio: il difensore si opera, lungo stop

In Serie A arrivano notizie ben poco incoraggianti circa le condizioni del calciatore. Il difensore in questione ha rimediato un infortunio al ginocchio delicato che si è rivelato essere più grave del previsto. Per questo sarà necessario un intervento chirurgico e si teme un lungo stop. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Il ginocchio, come è noto, rappresenta sempre una zona molto delicata per uno sportivo, dal momento che spesso i problemi lì sono quanto meno molto delicati. In tal senso, le ultime notizie relative ad uno stop che riguarda proprio quella zona anatomica lanciano il tecnico ed i tifosi nello sconforto. L’entità dello stop, infatti, si è rivelata essere di molto più grave del previsto dal momento che ora sarà necessario sottoporlo ad un intervento chirurgico. Per questo motivo, all’orizzonte per lui c’è un lungo stop che costringe ad una situazione di emergenza il tecnico ed i suoi compagni di squadra.

Serie A, infortunio al ginocchio!

I problemi fisici rappresentano sempre una brutta noia per gli allenatori, che si devono trovare a fare i conti con situazioni di costante emergenza. In tal senso, le ultime notizie gettano nello sconforto tanto il suo allenatore del club di Serie A quanto i tifosi.

Stando a quanto raccontato dal Frosinone sul suo sito ufficiale, Kevin Bonifazi, dopo l’ultimo problema riscontrato al ginocchio, ha deciso di operarsi. La lesione riguarda il menisco. Si è operato presso Villa Toniolo per una bonifica meniscale mediale. L’operazione, per fortuna, è perfettamente riuscita ed ora arrivano sviluppi anche relativi ai tempi di recupero.

Frosinone, Bonifazi KO: si opera

Attualmente di proprietà del Bologna, il centrale difensivo è in prestito al Frosinone. Kevin Bonifazi, però, da diverso tempo ormai convive con diversi problemi fisici che ne stanno limitando la definitiva consacrazione. Fin qui anche con il club ciociaro, proprio a causa dei suoi problemi, ha trovato poco spazio. Dopo l’ultimo infortunio al ginocchio, adesso si vede costretto ad operarsi. E per lui si preannuncia uno stop non di breve durata. Tenendo conto che si tratta di una zona delicata come il ginocchio, i tempi possono essere molto variabili. Ma in ogni caso è una tegola per il Frosinone e per Eusebio Di Francesco.