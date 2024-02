UFFICIALE – Lazio, c’è la firma: l’annuncio della società

Ha pubblicato un comunicato ufficiale la Lazio, in merito alla notizia di calciomercato che circolava già da un po’.

La firma sul contratto dopo i rumors di mercato in casa biancoceleste, in un momento dove sono diverse le operazioni in uscita considerando quello che è il legame contrattuale con molti dei giocatori della rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

Nei giorni a seguire della vittoria che ha cambiato per sempre la storia della stagione della Lazio, all’Olimpico in Champions League e contro il Bayern Monaco, è arrivata la notizia ufficiale sulla firma del contratto.

Lazio, ecco il comunicato ufficiale: ha firmato

Erano circolati alcuni rumors, tutto è stato confermato successivamente dalla Lazio. La società biancoceleste, proprio nel corso di questa mattinata, ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la notizia di calciomercato.

Era già nell’aria la cessione del calciatore che, da separato in casa, cercava una nuova soluzione per tornare a sentirsi importante, tant’è che sarà titolare nella sua nuova esperienza nel nuovo club.

I biancocelesti, attraverso un comunicato ufficiale, hanno annunciato la cessione appunto da parte della Lazio del cartellino d Dimitrije Kamenovic. È stato ceduto in un campionato dove, a quanto pare, è ancora possibile trattare per il mercato, con la sessione invernale ancora aperta.

Lazio, addio Kamenovic: il comunicato ufficiale sulla cessione

Era finito tra gli esuberi, senza mai più rientrare a disposizione della Lazio, il calciatore che è stato ufficialmente ceduto a titolo temporaneo. Perché, l’operazione in uscita su Dimitrije Kamenovic è in prestito, secondo quanto riportato dalla stessa società capitolina. Quello che segue, infatti, è il comunicato ufficiale sulla sua cessione: “La Società Sportiva Lazio comunica in data odierna di aver ceduto a titolo temporaneo e dunque, fino al 30 giugno 2024, il giocatore Dimitrije Kamenovic che si trasferisce all’Yverdon Sport Football Club, squadra che milita nella massima divisione svizzera. In bocca al lupo, Dimitrije”.

Kamenovic saluta: ora la Lazio pensa alle scadenza

Oltre alla situazione ormai risolta legata all’esubero Kamenovic, calciatore che finisce dunque in prestito in Svizzera, ora la Lazio potrà concentrarsi su quelle che sono le scadenze di contratto. Massima attenzione va posta su ciò che riguarda la possibile cessione a costo zero della Lazio, che perderebbe Felipe Anderson con destinazione Juventus. Il presidente Claudio Lotito vorrebbe evitare tale scenario e contatti con l’entourage del brasiliano non sono esclusi da qui in avanti, proprio per risolvere pacificamente la questione, trovando un potenziale rinnovo – che ad oggi, appunto, sembra quasi impossibile – con addio comunque garantito, ma non a costo zero. Sullo sfondo, da valutare, anche la posizione di Zaccagni.