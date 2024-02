Addio Atalanta: Gasperini in una big, annuncio in diretta

Quale futuro per l’allenatore dell’Atalanta Gasperini? Arriva l’annuncio in diretta dopo la gara contro il Sassuolo.

Vittoria importante per l’Atalanta che si conferma al quarto posto in classifica. Intanto, a fare notizie è l’annuncio di Gian Piero Gasperini che ha fatto il punto della situazione riguardo il suo futuro a Bergamo.

Intervenuto nel post partita di Atalanta Sassuolo, Gasperini ha risposto alla domanda relativa al suo futuro. Può esserci una big sulle sue tracce per la prossima stagione? Ecco in che modo il tecnico ha replicato a questo quesito.

Atalanta: annuncio di Gasperini, ecco il suo futuro

Ancora una volta, l’Atalanta si conferma come una delle sorprese della Serie A. Rendimento sopra la media per la squadra nerazzurra che sta vivendo un momento d’oro. Le prossime partite segneranno il destino del club che sarà impegnato sul doppio fronte, campionato ed Europa League.

Intanto, ai microfoni di Dazn Gasperini ha chiarito il suo futuro all’Atalanta: ecco come ha risposto il tecnico ad una domanda relativa all’interesse di qualche big nei suoi confronti. C’è questa possibilità che possa lasciare la Dea alla fine di questa stagione?

“Nel futuro può esserci una big? Il mio nome non circola anche per una questione d’età. Prima c’era l’aspetto tattico che ha frenato un po’ la mia carriera. All’epoca si pensava che chi utilizzasse la difesa a tre fosse un po’ provinciale. Io posso solo dire che ho anticipato tutti gli altri. A distanza di anni, ho visto una finale di Champions con due squadre come Inter e City che utilizzavano la difesa a 3. Stesso discorso per il Chelsea che ha vinto con quel sistema di gioco, è stato per me una grande soddisfazione”.

“Lasciare l’Atalanta mi dispiacerebbe eccome. Questa è la terza fase della mia esperienza a Bergamo e giocarci l’Europa è sempre una grande emozione. Scudetto? Noi siamo una delle squadre più vincenti di tutte. Non possiamo lottare per lo Scudetto, il nostro Scudetto è andare in Champions League. Noi ogni anno dobbiamo avere il bilancio in ordine e in attivo. Non possiamo avere miliardi di debiti e siamo uno dei club che vende sempre i migliori. Possiamo lottare per vincere la Coppa Italia, questo si. Europa League? E’ 25 anni che non la vince una squadra italiana, speriamo bene. Ci proveremo anche per quello”.