Addio Bremer, la prima offerta è arrivata

Bremer via dalla Juventus? Offerta in arrivo per il difensore brasiliano, difficile dire no per Giuntoli. I dettagli

Fra le note liete di questa stagione della Juventus c’è sicuramente Gleison Bremer. Acquistato nell’estate del 2022 per 50 milioni per sostituire de Ligt, ci ha messo un po’ per mettere in evidenza le straordinarie doti che aveva fatto vedere al Torino. Ottime prestazioni che di certo non stanno passando inosservate in Europa.

La difesa è come sempre il punto di forza della squadra di Allegri con solo 15 gol subiti, solo tre in più rispetto all’Inter capolista. Bremer è stato finora un giocatore chiave per raggiungere questo importante risultato nel suo ruolo di difensore centrale nella linea a tre bianconera. I margini di miglioramento del brasiliano sono ancora molto alti: potrebbe fare ancora meglio e di più, soprattutto in fase di possesso e costruzione, non di certo prioritarie nelle idee di calcio dell’allenatore. L’attuale forma in aggiunta a questo potenziale ancora inespresso lo rende uno dei difensori più ricercati dal mercato, e le prime offerte alla Juve stanno per arrivare.

La Juve cede Bremer, offerta irrinunciabile

In estate potrebbe esserci una nuova rivoluzione in casa Manchester United. Con l’arrivo di Jim Ratcliffe, che ha acquistato il 25% delle quote del club garantendosi la gestione sportiva, è probabile che ci saranno molti cambiamenti, a partire dall’allenatore. Ten Hag non ha convinto nemmeno quest’anno e l’addio è sempre più probabile.

Rivoluzione dei Red Devils che potrebbe riguardare anche la dirigenza: Ratcliffe è alla ricerca di un direttore sportivo e, oltre a Dan Ashworth del Newcastle, starebbe pensando addirittura a Paolo Maldini. Nel frattempo però si ragiona anche sulle prossime mosse del mercato e l’idea è quella di investire una somma importante per un difensore di spessore. Come riportano alcune voci dalla Spagna, Bremer della Juventus è uno dei più attenzionati. I bianconeri, che sono alle prese anche loro con una rivoluzione e ricostruzione, potrebbero pensare di cederlo per finanziare il prossimo mercato.

Che sarà probabilmente incentrato su giocatori giovani e con potenziale tecnico ed economico. Ecco perché, di fronte a offerte di almeno 50 milioni, Cristiano Giuntoli prenderà sicuramente in considerazione questa possibilità. Non ne sarebbero felici i tifosi, molto contenti dell’apporto dell’ex Torino. Ha avuto un primo anno difficile ma poi si è riscattato alla grande con prestazioni in questa stagione di alto livello. Non è chiaro adesso qual è la volontà del giocatore: di recente ha detto di essere felice alla Juve, di essere “dalla parte giusta” alla domanda sulla sua scelta fra i bianconeri e l’Inter due anni fa, ma di fronte alle cifre della Premier League tentennare è inevitabile. E questo vale sia per i calciatori che per i club, come nel caso di Tonali l’estate scorsa per il Milan. Impossibile dire no a certe somme.