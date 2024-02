Addio Milan, finisce in Premier: cessione e plusvalenza

Un clamoroso scenario per l’estate rossonera: il big è pronto all’addio al Milan, nel suo futuro spunta la Premier League

Una stagione di alti e bassi, con i primi mesi che sono stati a dir poco tragici per il Milan di Stefano Pioli. L’allenatore rossonero, al netto dei tantissimi infortuni patiti, è riuscito a risollevare i suoi: e adesso il ‘Diavolo’ può sperare di chiudere nel migliore dei modi la stagione.

Per poi ripartire da una nuova annata, quella del definitivo rilancio voluto da Gerry Cardinale. Non è ancora chiaro se Stefano Pioli possa essere effettivamente confermato: nonostante il contratto in scadenza il 30 giugno 2025, il tecnico di Parma potrebbe essere rimpiazzato. Ed i nomi, in tal senso, non mancano: da Antonio Conte a Thiago Motta e Graham Potter, è ancora tutto da definire.

Ad ogni modo i pensieri della dirigenza di Via Aldo Rossi sono rivolti al calciomercato e a quelli che saranno i cambiamenti da apporre alla rosa rossonera. A partire da un nuovo centravanti, con Giroud lontano dal rinnovo col ‘Diavolo’ e pronto a salutare a zero al termine della stagione. A centrocampo, al di là della piacevole sorpresa rappresentata da Yacine Adli, potrebbe dire addio Ismael Bennacer che piace molto in Premier League.

Ma sembrerebbe essere un altro il ‘sacrificio’ che Moncada e Furlani sono pronti a concretizzare, con alcune big inglesi parecchio interessate. Uno dei big di Pioli, nonostante la sua importanza nello scacchiere rossonero, molto presto potrebbe trasferirsi in Premier League.

Milan, ennesima plusvalenza: fissato il prezzo

Nel calcio moderno i grandi club sono sempre attenti alle finanze e l’opportunità di registrare una succulenta plusvalenza non viene quasi mai accantonata a cuor leggero. Lo sa bene il Milan che ha salutato mesi fa Tonali per cifre da record: adesso la storia sembra destinata a ripetersi.

Pierre Kalulu, dopo lo strappo del muscolo femorale che lo ha tenuto per diversi mesi lontano dai campi di gioco, nelle scorse ore è tornato a Milanello ad allenarsi seppur a parte. Una buona notizia per Pioli e per il presente del Milan: il futuro, a partire da giugno, parla di altro. Di un addio mai così probabile visto che il calciatore è molto apprezzato proprio nel campionato inglese: i club a lui interessati e decisi a farsi avanti nei mesi estivi restano Aston Villa e Tottenham.

Il Milan, che ha pagato Kalulu poco più di un milione di euro al Lione nel settembre 2020, adesso pregusta la possibilità di una plusvalenza praticamente totale. 28-30 milioni di euro ed il centrale francese, che è stato in più di un’occasione utile nel ruolo di terzino, saluterà il ‘Diavolo’.