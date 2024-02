Juve: colpo low cost, Giuntoli lo prende dall’Atletico

La Juventus continua a guardare con attenzione al calciomercato e Giuntoli potrebbe piazzare un colpo importante dall’Atletico Madrid i dettagli.

Con lo Scudetto ormai andato, per la Juventus l’intenzione è quella di guardare con attenzione alla prossima stagione per cercare ancora una volta di andare alla caccia del titolo.

Per farlo la Juventus durante il calciomercato estivo potrebbe piazzare il colpo dall’Atletico Madrid. Simeone non ha intenzione di trattenerlo e il club spagnolo ha dato l’ok per trovare una soluzione differente. Ora sono in corso le valutazioni del caso per cercare di capire se chiudere oppure no una operazione che si preannuncia sicuramente molto importante.

Calciomercato Juventus: Giuntoli verso il nuovo colpo, i dettagli

La Juventus non ha nessuna intenzione di abbassare il livello della rosa e sono in corso tutte le valutazioni del caso. L’obiettivo è quello di alzare il livello e per farlo servirà rinforzare la rosa in tutti i reparti. Davvero difficile prevedere in questo momento quali potrebbero essere gli acquisti. Naturalmente in società hanno le idee chiare e, quindi, non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro. Di certo per il momento conviene aspettare ancora un po’ di tempo prima di avere un qualcosa di più certo.

Stando a quanto riferito da todofichajes.com, l’Atletico Madrid potrebbe dare il via libera alla partenza di Saul per una cifra inferiore a 10 milioni di euro e la Juventus potrebbe approfittarne. Naturalmente la strada fino al termine della stagione è lunga e un quadro più chiaro lo si avrà nelle prossime settimane.

Il centrocampista spagnolo potrebbe consentire alla Juventus di fare un ulteriore salto in avanti e qualitativo. Di certo non abbiamo ancora certezze considerando che le scelte definite non sono state fatte. Ma le idee sono chiare e, quindi, non ci resta che aspettare la fine del campionato per avere un quadro più chiaro.

