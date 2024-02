Dalla Juve al Milan: il colpo dell’estate è servito

Stiamo entrando nella fase più calda della stagione ma già si fanno i primi nomi roboanti per la prossima estate: affare incredibile

Con l’inizio della fase ad eliminazione diretta delle competizioni europee si entra nella parte più calda della stagione. I top club dovranno dosare le forze tra campionato e coppe per cercare di essere competitivi su entrambi i fronti e questo vale ovviamente anche per le squadre italiane.

Si può dire sicuramente che sia stata una settimana europea piuttosto prolifica. La storica vittoria della Lazio sul Bayern, il buon pareggio della Roma in Olanda col Feyenoord, il roboante 3-0 del Milan sul Rennes. L’Italia continua a fare bella figura fuori dai confini e questa è una splendida notizia per tutto il movimento, visto che di questo passo il quinto posto in Champions League si avvicina sempre di più.

Sarebbe una notizia ottima per tutte le italiane, comprese le big che in questo momento si sentono abbastanza al sicuro del loro posto nella massima competizione europea ma ovviamente, se ci fosse un posto in più, sarebbero ancora più serene nel programmare il futuro. Cosa che sta facendo sicuramente il Milan, ancora alle prese con le valutazioni su Stefano Pioli. Ma se fino a qualche settimana fa la sua permanenza sulla panchina sembrava ormai lontana, ora la sua posizione sembra un po’ più salda.

Dalla Juve al Milan: il colpo dell’anno!

Al netto della presenza o meno del tecnico emiliano, il club interverrà sul mercato. Tanti sono i reparti in cui i rossoneri hanno bisogno di rinforzi e, come la scorsa estate con Tonali, è facile che venga effettuata una cessione eccellente per finanziare i colpi in entrata. Tre sono i gioielli del Milan che possono avere molti estimatori: Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao.

Dei tre, il più costoso è sicuramente il portoghese che ha una clausola rescissoria di 175 milioni di euro. Pochissimi club europei hanno la possibilità di investire questa somma, ma gli ammiratori, PSG su tutti, non mancano. I francesi potrebbero decidere di puntare su di lui nel caso in cui Mbappé volasse in direzione Madrid e in quel caso il Milan avrebbe un bel bottino da investire.

Se la cessione dovesse concretizzarsi il Diavolo dovrebbe rimpiazzare il suo numero 10 e i nomi nella lista sono tanti. A dare uno spunto, e sarebbe sicuramente il colpo dell’estate, ci ha pensato Emiliano Viviano. Il portiere dell’Ascoli ha parlato a TvPlay.it: “Se dovessi scegliere il sostituto ideale di Leao, fossi il Milan, punterei tutto su Federico Chiesa“, ha detto l’ex estremo difensore, tra le altre, della Sampdoria.

Una provocazione, ma anche una suggestione che potrebbe diventare concreta nel prossimo mercato. Il numero 7 bianconero non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo e il suo rapporto con Allegri è tutt’altro che sereno. La Juventus, di fronte ad un’offerta importante, farebbe le valutazioni e il colpo dell’anno potrebbe diventare realtà.