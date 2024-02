Juve, cambia tutto: l’annuncio che sconvolge i tifosi

In casa Juventus si è vicini alla svolta definitiva: cambia tutto. L’annuncio sta per sconvolgere i tifosi bianconeri di tutta l’Italia

Il nuovo modo di vedere il calcio impone alcuni parametri che sono difficili da non rispettare. Nella modernità non si può pensare più solo ad acquistare campioni a prezzi folli se si hanno i soldi e il resto poi si vede. Nel calcio moderno conta molto la programmazione, conta il non sforare con il budget e soprattutto avere le entrate pari alle uscite. Sono due i fattori principali che hanno portato a questo cambiamento.

Il primo è il Fair Play Finanziario che, pur esistendo da tempo, solo ora è temuto dai club dopo quanto successo in Inghilterra. Non a caso il campionato più ricco del mondo, con cifre frolli, adesso è quello più in difficoltà da questo punto di vista con diverse penalizzazioni all’orizzonte e altre già arrivate. Il secondo fattore è il Covid che ha imposto un taglio netto ad alcune spese, con tutte le squadre che si sono trovate costrette a rifiatare.

Juve cambia tutto: nuova strategia all’interno della società, l’annuncio sconvolge i tifosi

La nuova Juve di Elkann seguirà questi parametri, sono gli stessi del Milan da qualche stagione. Ovvero basta spese folli e soprattutto basta con calciatori a fine carriera e con lo stipendio molto alto. Si procederà con una politica molto oculata da parte della dirigenza. Diversi i diktat imposti.

A partire dal raggiungimento del pareggio in bilancio, uscite ed entrate dovranno combaciare. Poi nessun contratto faraonico per i calciatori, nemmeno i big. Essi dovranno abituarsi alle cifre imposte dalla società altrimenti saranno messi alla porta e venduti. Nessun occhio di riguardo in sede di rinnovo. Infine si punterà tanto sui giovani, come già dimostrato in questa stagione, anche grazie alla sapiente lettura della rosa da parte di Max Allegri. Una volta raggiunti tutti questi obiettivi si passerà a quello che più piace ai tifosi, vincere.

Non sarà più così l’unica cosa che conta e ciò ha già sconvolto i tifosi che in massa hanno detto la loro sui social. I supporters dovranno farsene una ragione e tenere in considerazione degli altri parametri sopra considerati, ancor prima della vittoria. Solo facendo così la società potrà andare avanti sana, evitando quanto successo l’anno scorso e quanto presto potrebbe succedere a diverse big della Premier.