Juventus, scelto il bomber per l’estate: beffato il Milan

La Juventus ha come obiettivo, sia per il presente che per il futuro, quello di far coincidere una gestione economica virtuosa a dei successi in campo. In tal senso, in vista dell’estate i bianconeri stanno lavorando all’arrivo del bomber in maniera del tutto inattesa. E si tratta di una beffa per il Milan, da tempo sulle sue tracce.

Dopo esser riusciti a tenere testa all’Inter nella lotta al titolo per il girone d’andata, adesso i bianconeri vedono molto lontana la vetta. La squadra di Simone Inzaghi viaggia ad un ritmo che la Juve non riesce a reggere. Almeno per il momento. Dal momento che, però, a meno di clamorosi tonfi, tornerà in Europa, Cristiano Giuntoli sa che dovrà alzare l’asticella in estate approfittando del mercato. Ed in tal senso arrivano notizie importanti relative al prossimo bomber da mettere nelle mani di Massimiliano Allegri. O di chi ci sarà al suo posto. E si tratta di una beffa per il Milan, da tempo sulle sue tracce.

I bianconeri lavorano al colpo in attacco

Nonostante la situazione sia migliorata rispetto alla passata stagione, qualche muso lungo in casa Juventus c’è ancora. Ci si aspettava, infatti, di essere più competitivi nella lotta per il titolo. Al momento, però, i bianconeri hanno un ritardo di dieci punti rispetto all’Inter.

Cristiano Giuntoli, però, non smette di lavorare alla ricerca dei rinforzi giusti ed ora ha messo nel suo mirino un nuovo bomber. Si tratta di Thalys, talento brasiliano luccicante della scuderia del Palmeiras. Si tratta di un profilo estremamente affascinante che piace, e tanto, anche al Milan di Moncada. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a tal proposito.

Juventus, occhi su Thalys del Palmeiras

Si tratta di un calciatore di cui si parla davvero molto bene in patria, dal momento che ha dimostrato ottime doti. Classe 2005, rappresenta uno dei talenti più vivi del calcio brasiliano e può agire, oltre che da riferimento centrale, anche da seconda punta o da esterno d’attacco. Complice la sua velocità e la sua tecnica, sa rendersi molto prezioso. E’ un bomber sul quale anche il Milan ha messo gli occhi, ma a quanto pare per Thalys la Juventus ha guadagnato una posizione privilegiata.