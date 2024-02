Juventus, la firma del campione è in arrivo: Allegri gongola

Buone notizie per i tifosi della Juventus in vista dell’anno prossimo: il big è pronto a firmare con i bianconeri

La prossima estate per la Juventus sarà all’insegna della rivoluzione. Proprio così, nonostante gli ottimi risultati ottenuti dalla squadra allenata da Massimiliano Allegri, il ds Cristiano Giuntoli ha in mente di stravolgere il gruppo bianconero.

Serviranno forze fresche e tantissima qualità in più, in vista dell’annata che rivedrà la Juventus fare il ritorno da protagonista in Champions League. Dopo un anno di Purgatorio nel quale la squadra bianconera ha potuto concentrare le proprie forze solo sul campionato, con il sogno Scudetto complicatosi solo di recente, le ambizioni dei vertici di casa Juve rimarranno altissime.

Un accenno, coi dovuti limiti imposti dalla non florida condizione delle casse bianconere, si è già visto qualche settimana fa con gli arrivi di Tiago Djalò e Carlos Alcaraz. Due operazioni intelligenti, low-cost (se si decidesse di non riscattare l’argentino) e volendo anche futuribili. Soprattutto il difensore soffiato a Inter e Milan sarà molto utile anche la prossima stagione.

Juve, ci siamo: arriva la firma del big

Si ragiona sul presente ma naturalmente si pianifica anche quello che sarà il futuro, un futuro dal quale ci si aspetta il salto di qualità che quest’anno è stato solo accennato. Sono poche, pochissime le certezze in vista del prossimo anno: ed in tal senso, sembrano in arrivo ottime notizie. La richiesta di Allegri sarà esaudita, così la Juventus è vicinissima a ottenere la firma del campione: l’anno prossimo vestirà la maglia bianconera.

Si è parlato a lungo della possibilità, per la dirigenza piemontese, di puntare su un grande portiere per il futuro. Un’eventualità che al momento sembrerebbe essere stata soltanto rinviata: perché nel futuro più prossimo sarà ancora Wojciech Szczesny a difendere i pali bianconeri.

In scadenza il 30 giugno 2025, il nazionale polacco ha dimostrato anche quest’anno di essere tra i migliori estremi difensori a livello europeo. Una certezza per Allegri che ha sempre espresso enorme stima e parere positivo sul rendimento di Szczesny, il cui futuro sarà ancora alla Juventus. Pare infatti che le trattative per il rinnovo del portiere siano a buon punto, tanto che l’annuncio non sarebbe mai stato tanto vicino.

Szczesny dovrebbe quindi prolungare per un’ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2026. Questo darebbe tempo a Giuntoli per scegliere definitivamente, nell’ampia rosa di scelte a disposizione, il degno erede dell’ex romanista. Poi nel 2026 le strade della Juve e di Szczesny, che nel frattempo avrà già compiuto 36 anni, si separeranno una volta per tutte. Salvo sorprese.