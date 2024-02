Juventus, scambio alla pari con la Roma: tifosi in estasi

Prende forma uno scambio di mercato che coinvolge Roma e Juventus: una soluzione che potrebbe fare al caso di entrambe

Il calciomercato è al momento ufficialmente chiuso. Due settimane fa è terminata la sessione di riparazione dove i club hanno potuto sistemare le loro rose. Da adesso fino a fine campionato bisognerà giocare con i giocatori attualmente registrati. Ciò però non significa che i dirigenti dei vari club del nostro calcio non stiano già imbastendo delle trattative per il prossimo anno.

C’è tutta la questione dei calciatori in scadenza di contratto. Prendiamo ad esempio l’Inter con Zielinski in quella che si preannuncia essere una delle operazioni principali del prossimo mercato. Stiamo d’altronde sempre parlando del passaggio di uno dei giocatori principali dello Scudetto del Napoli ai rivali dell’Inter. Ma non solo Inter, anche altre big stanno pensando a come migliorare questa estate la loro rosa. E certe volte gli interessi di entrambe finiscono per coincidere ed è possibile arrivare a pensare a scambi ‘alla pari’.

L’idea sta ronzando nella testa delle dirigenze di Roma e Juventus. Uno per uno, scambio secco, senza conguagli o altre contropartite. E alla fine, guardando anche le preferenze degli allenatori, potrebbe davvero essere uno scambio che accontenterebbe entrambe. Naturalmente accontenterebbe anche i calciatori, che vedrebbero il loro passaggio in un ambiente che crede maggiormente in loro. Stiamo parlando di un possibile scambio tra Iling Junior e Zalewski.

Roma e Juventus pensano allo scambio alla pari: Zalewski per Iling Junior

Si tratterebbe, come detto, di una possibile soluzione che sarebbe comoda per entrambe le parti. Oltretutto entrambi i calciatori fanno parte della stessa generazione, quindi non ci sarebbe nemmeno una differenza di età marcata a costituire un ostacolo per lo scambio. La Juventus, dal canto suo, non sembra voler puntare molto su Iling Junior. Il calciatore inglese classe 2003, esploso con la Next Gen bianconera, si sta ritagliando uno spazio partendo dalla panchina. Ciò però sembrerebbe non bastare e quindi è naturale che si valutano tutte le opzione.

Dall’altro lato Zalewski sta ricevendo maggiore continuità a Roma. Il polacco classe 2002 piace però tanto ad Allegri. Dal canto suo la Roma non vedrebbe male l’arrivo di Iling Junior. Ecco quindi che le necessità di ambo le parti potrebbero a questo punto coincidere. Mancano ancora diversi mesi alla riapertura del mercato. Un’idea, quella dello scambio Zalewski-Iling Junior, che nelle prossime settimane potrebbe certamente prendere maggiormente piede.