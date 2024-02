Lutto nel mondo del calcio: addio allo storico dirigente

Non si arresta la scia di lutti nel mondo del calcio: se ne va per sempre anche lo storico dirigente. Tifosi sotto shock

Ci emozioniamo, ci esaltiamo, tocchiamo il cielo con un dito così come ci deprimiamo, precipitiamo nello sconforto fino a versare copiose le lacrime per le nostre squadre del cuore.

Per chi vive di pane e pallone il calcio è una sorta di religione laica, anzi, per Pier Paolo Pasolini, scrittore, poeta, regista e fondatore della Nazionale cantanti, nata in origine come selezione delle maestranze del cinema, ‘l’ultima rappresentazione sacra del nostro tempo’.

D’altra parte, come insegnava l’immenso e mai dimenticato Gianni Brera, il più grande giornalista sportivo, “il calcio è straordinario proprio perché non è mai fatto di sole pedate. Chi ne delira va compreso, non compatito e va, magari, invidiato”.

Brera docet: il calcio non è fatto di sole pedate così come non lo è solo di quegli artisti degli stadi che sublimano un gesto tecnico in un autentico capolavoro artistico. Ma il calcio è fatto anche di tante figure professionali, serie e composte, che lavorano dietro una scrivania per renderlo il gioco più bello e amato al mondo. E ora una di queste figure, uno storico dirigente, ci ha lasciati.

Altro lutto nel mondo del calcio: scompare lo storico dirigerne Salvatore Sorrentino

Una vita nel calcio, dirigente di lungo corso, dalla Vis Pesaro al Montecchio Gallo, Salvatore Sorrentino si è spento, all’età di 75 anni, in un letto dell’ospedale di Fano dopo aver lottato come un leone così come ha sempre fatto in tutta la sua vita.

Dopo un primo ricovero lo scorso 20 dicembre in seguito a uno scompenso cardiaco, dal quale si era ripreso del tutto, Salvatore Sorrentino, per tutti ‘Sorre’, ha poi accusato dei dolori, via via sempre più lancinanti e tali d da richiedere il suo accompagnamento al Pronto Soccorso di Pesaro dove, sottoposto agli esami strumentali del caso, non gli è stato riscontrato alcun problema cardiaco.

Poi improvvisamente le sue condizioni sono peggiorate fino al drammatico epilogo che lascia sgomente la comunità di Vallefoglia e la società K-Sport Montecchio Gallo che fin dal suo ricovero si è stretta attorno al suo ex Presidente e storico dirigente, con la squadra biancorossa che nell’ultima partita di campionato è scesa in campo con una maglietta su cui campeggiava un messaggio d’incoraggiamento: “Forza Sorre”.

Purtroppo non è servito a molto: ‘Sorre’ non ce l’ha fatta, lo ha tradito proprio quel suo ‘grande cuore’ che, insieme ai modi gentili e alla disponibilità con tutti, era il tratto saliente della sua personalità come viene evidenziato nel post su Instagram con il quale la Montecchio Gallo porge “le più sentite condoglianze e un grande abbraccio alla moglie Anna e alla figlia Ylenia“.

Cordoglio al quale si uniscono tutti i tifosi perché davvero il calcio non è fatto di sole pedate ma è fatto anche, purtroppo, di momenti tristi e dolorosi come la scomparsa di uno storico dirigente.