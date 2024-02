Massimiliano Allegri nel mirino di Flavio Briatore: l’attacco è duro

La sconfitta contro l’Udinese ha fatto male alla Juve ed ha portato non poche critiche a Massimiliano Allegri. L’ultima di Flavio Briatore

Una sconfitta pesante quella subita dalla Juventus contro l’Udinese: l’uno a zero dello Stadium ha messo praticamente la parola fine al sogno scudetto dei bianconeri. I ragazzi di Allegri infatti sono scivolati a meno sette dalla vetta della classifica ma l’Inter, bisogna ricordarlo, ha una partita da recuperare che potrebbe portare il divario a dieci lunghezze.

Sono settimane difficili quelle vissute dai bianconeri che hanno totalizzato, nelle ultime tre partite, un solo punto. Contro l’Udinese non ha funzionato nulla dalla fase difensiva, non più solida come sempre al reparto offensivo che ha faticato ad essere determinante negli ultimi venti metri. Da questo punto di vista ha pesato, e non poco, l’assenza di Vlahovic.

L’uno a zero ha portato, come prevedibile, diverse critiche nei confronti di Massimiliano Allegri. Il tecnico è finito sotto accusa sia per il gioco espresso dai suoi ragazzi sia per le scelte a livello di formazione come la titolarità di Alex Sandro, l’aver lasciato in panchina (fino al sessantesimo) Yildiz e il non aver inserito Alcaraz in un finale di gara dove i padroni di casa avevano assolutamente bisogno della giocata in grado di cambiare la partita.

Allegri finisce nel mirino delle critiche: “Brutta prestazione”

Dal sogno scudetto al doversi guardare le spalle da un Milan arrivato a meno uno. Il rischio, nonostante ci sia ancora la Coppa Italia, è quello di chiudere la stagione senza vincere neanche un trofeo.

Il post partita contro l’Udinese è stato difficile da digerire e sono state diverse le critiche ad Allegri. Contro il tecnico anche un grande tifoso come Flavio Briatore che, ai microfoni di notizie.com, ha sottolineato: “Non è stata sicuramente una bella Juventus. I friulani hanno giocato molto semplice per portare a casa un risultato positivo pensando alla classifica”.

Un punto nelle ultime due partite e le prestazioni, contro Empoli ed Udinese, decisamente al di sotto delle aspettative. Su quanto mostrato dalla Juventus sul terreno di gioco ha voluto dire la sua Flavio Briatore: “Brutta prestazione, ma può succedere, speriamo ora di riprenderci perché a questo punto dobbiamo realmente pensare al quarto posto. Nello sport possono succedere anche delle sconfitte simili. Brava l’Udinese, meno la Juventus sicuramente”.

Continuano dunque le critiche nei confronti di Allegri che deve assolutamente cambiare marcia in un finale di stagione dove la sua Juventus deve essere, per forza di cose, grande protagonista.