Non è stato convocato: il motivo

Scoppia il caso in Italia con una squadra di Serie A che deve fare i conti con quello che è un problema serio che deve affrontare il giocatore.

Un momento sicuramente non facile con il giocatore che si è sottoposto anche a degli esami clinici per capire che tipo di problema può avere e come risolvere al meglio questa situazione. Al momento non sembrano esserci novità confortanti, perché l’allenatore con il club sembra aver deciso di andare ad escludere il giocatore dai convocati in vista della prossima partita di campionato. Si potrebbe aprire un nuovo caso per il club italiano che rischia di creare ancora più confusione in questo momento, perché la situazione è veramente tragica.

La società vive un momento complicato e ad uscire allo scoperto con un indizio riguardo quest’altro possibile caso è stato proprio il club con un comunicato, che ha dato un indizio chiaro di quello che starebbe accadendo. Ora però sembra che anche in vista delle prossime partite il giocatore vuole saperne di più e provare a trovare la giusta intesa per mettersi alle spalle questo periodo. Si proverà a riprendersi insieme o sarà rottura.

Salta la prossima partita: il motivo

Già diverse le partite saltate e per questo motivo che si sta iniziando a perdere la pazienza, ma da parte di tutti. Perché ora sembra che il giocatore non si stia sacrificando più per il proprio club e stia iniziando a pensare alle sue cose personali guardando al futuro, per questo motivo sarebbe stato escluso per la prossima partita.

Perché sembra che l’allenatore e la società hanno ben deciso di tenere fuori il giocatore nigeriano arrivato dalla Finale di Coppa d’Africa, però persa, soltanto nelle ultime ore e in grande ritardo. Ecco che allora si proverà a trovare la miglior soluzione possibile che possa portare al giocatore a mettere di nuovo a disposizione. Perché Osimhen è tornato tardi dalla Nigeria e ha messo a rischio il club per Napoli-Genoa.

Adesso ci sono novità importanti che riguardano il futuro dell’attaccante, pronto a dire addio in vista della prossima stagione. In estate andrà via ma ora c’è un caso Osimhen anche in casa Napoli perché Mazzarri e il club decidono di non convocarlo per Napoli-Genoa. Il giocatore tornerà quindi a disposizione solo nella prossima partita, quella che si giocherà in settimana in Champions League col Barcellona.