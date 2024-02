Cambio forzato, infortunio e tegola per l’allenatore: le condizioni

Non inizia nel migliore dei modi la partita di questo pomeriggio per la squadra, che ha dovuto subito usufruire di un cambio, forzato, a causa dell’infortunio patito dal titolare dopo neanche 10′ di gioco.

Attirata l’attenzione della panchina una volta avvertito il problema, il giocatore è stato per l’appunto sostituto dall’allenatore che così agendo ha sperato di aver evitato ogni sorta di male peggiore.

Nelle prossime ore il difensore verrà sottoposto ad una serie di esami strumentali che faranno il punto sulle sue condizioni, ma le smorfie di dolore che hanno accompagnato la sua uscita dal campo non lasciano presagire nulla di particolarmente positivo.

Cambio forzato intorno al 10′: un titolare va ko

Pronti, partenza, via. Neanche il tempo di prendere le misure agli avversari che l’allenatore è stato costretto ad effettuare un cambio forzato a seguito dell’infortunio di uno dei suoi titolari.

La speranza è che con questa sostituzione possa essere stato evitato il peggio, ma solo gli accertamenti ai quali il giocatore si sottoporrà nelle prossime ore potranno dire di più sulle sue condizioni, che al momento comunque preoccupano in vista dei prossimi importanti e decisivi impegni stagionali della squadra.

C’è dunque apprensione in casa Lazio per le condizioni di Patric, che ha alzato bandiera bianca intorno al 10′ di gioco della sfida contro il Bologna a causa di un problema fisico che ha visto poi Sarri giocarsi la carta Casale.

Lazio, infortunio per Patric: le condizioni

Considerato il fitto calendario che aspetta la Lazio nelle prossime settimane, Maurizio Sarri vorrebbe e spera di avere a disposizione tutti i suoi migliori giocatori, eppure non sempre le cose vanno come ci si aspetta. Vedi l’infortunio di Patric, oramai pilastro della difesa biancoceleste che dovrà rimanere fermo ai box a causa dell’infortunio patito oggi nel primissimo frangente di gara contro il Bologna.

Per sapere di più sulle sue condizioni, come anticipato, non ci resta che attendere i risultati degli esami ai quali verrà sottoposto nelle prossime ore, ma stando a quanto trapelato dalla stadio Olimpico dopo una prima diagnosi dello staff medico bianconero, lo spagnolo avrebbe avvertito un problema muscolare.

Infortunio Patric: i tempi di recupero

Inutile dire che al momento ancora nulla si sa in merito ai tempi di recupero da questo infortunio per Patric. La speranza di Sarri e tifosi è che il difensore della Lazio si sia fermato in tempo scongiurando ogni sorta di male peggiore, ma a quanto pare lo spagnolo potrebbe saltare le partite di campionato contro Torino, Fiorentina e Milan, tornando al 100% per il ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco in programma il prossimo 5 di marzo.