Chiesa al Milan: ecco il giocatore che la Juventus chiede in cambio

Federico Chiesa al Milan, esplode la bomba di mercato: spunta la clamorosa richiesta estiva della Juventus

In casa Juventus sono diverse le situazioni spinose in vista della prossima sessione di calciomercato. Un’estate che promette di essere bollente e che vede in primo piano i tantissimi dubbi sulla permanenza di Federico Chiesa in maglia bianconera.

Il figlio d’arte non sta vivendo un buon momento e per diversi motivi potrebbe cambiare casacca al termine dell’attuale stagione. Il primo è dato dal contratto in scadenza il 30 giugno 2025: i colloqui tra l’entourage dell’ex Fiorentina e la dirigenza juventina non hanno portato l’esito sperato. Si lavora da tempo alla possibilità che l’ala genovese prolunghi l’accordo e resti ancora alla Juventus: un’ipotesi che, col passare del tempo, si fa sempre più fumosa e meno probabile.

Chiesa, poi, non sta rendendo in campo quanto Allegri spererebbe: il rapporto tra il tecnico della Juventus e l’attaccante classe 1997 non è dei migliori. Un feeling che è andato logorandosi nel tempo, a partire dalla difficile e sfortunatissima stagione scorsa. Chiesa è rimasto infatti per diversi mesi ai box a causa della rottura del legamento crociato e la Juventus – in un modo o nell’altro – si è abituata alla sua assenza.

Con l’esplosione del 18enne Yildiz, poi, il suo addio non verrebbe visto come una tragedia. Piace a diverse grandi società di Premier League ma anche PSG, Atletico Madrid e Bayern Monaco. Negli ultimi giorni, però, sta prendendo quota la folle idea Milan.

Scambio per Chiesa: Giuntoli punta il big di Pioli

Il club di Via Aldo Rossi non è nuovo ad accostamenti di questo tipo e Chiesa verrebbe visto, in rossonero, come il perfetto erede di Rafael Leao. Il gioiello portoghese, che non sta vivendo proprio la stagione dei sogni, continua ad essere seguito da PSG e non solo per la prossima estate.

Davanti ad un’offerta a tre cifre, il Milan dirà addio all’ex Lille e potrebbe fiondarsi proprio su Chiesa che fino a questo momento con la squadra di Allegri ha collezionato 20 apparizioni con 6 gol e 2 assist vincenti. La Juventus, che sta iniziando seriamente a valutare la cessione del suo attaccante, non chiuderebbe subito la porta in faccia a Moncada e Furlani. Tutt’altro.

In cambio di Chiesa Cristiano Giuntoli punterebbe subito su Ismael Bennacer, regista classe classe ’97 che il Milan ha blindato lo scorso gennaio con un rinnovo fino al 2027. L’algerino, reduce dalla Coppa d’Africa, risolverebbe l’atavico problema della mediana di Allegri: finalmente arriverebbe il metronomo che Allegri ha chiesto da tempo.

Staremo a vedere la risposta del Milan, che ritiene l’ex Empoli una pedina fondamentale nonostante i recenti investimenti in mediana: Chiesa per Bennacer, sta già impazzando la folle idea di scambio per la prossima estate.