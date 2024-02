Dal bianconero alla Roma: rinnovo rifiutato e firma gratis

Il giocatore ha rifiutato il rinnovo ed ora è pronto ad iniziare una nuova avventura. La Roma sembra essere particolarmente interessata

Possibile derby italiano nella prossima sessione estiva di mercato. Udinese e Roma sembrano aver messo gli occhi sullo stesso obiettivo e sono pronte a darsi battaglia. Il giocatore in questione è Borna Barisic: classe 1992, in forza al Rangers, è un terzino sinistro che può essere impiegato sia in una difesa a quattro sia da esterno a tutta fascia.

Giocatore particolarmente abile nella fase di spinta e con la capacità di calciare le punizioni e mettere palloni pericolosi in area di rigore grazie ad un sinistro che in pochi possono vantare. Barisic, in questa stagione, sta fornendo un contributo fondamentale e le sue prestazioni non sono passate inosservate.

Contratto in scadenza il prossimo trentuno maggio, il terzino lascerà i Rangers a parametro zero come riportato da Football Insider ed è consapevole di poter trovare soluzioni importanti da parametro zero. Come detto, per quanto riguarda il massimo campionato italiano, il giocatore piace ad Udinese e Roma. I friulani vogliono raggiungere la salvezza il prima possibile in modo da organizzare il futuro.

Barisic nel mirino della Roma: i giallorossi cercano un terzino sinistro

L’inserimento della Roma potrebbe cambiare le carte in tavola. I giallorossi, in questa seconda parte di stagione, vogliono essere grandi protagonisti sia in campionato (lotta al quarto posto) sia in Europa League. L’arrivo di De Rossi ha cambiato le strategie di mercato della società e, indipendentemente dalla permanenza o meno del tecnico, il club ha bisogno di un nuovo terzino sinistro in vista della prossima stagione.

Spinazzola ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno e, nonostante con l’arrivo di De Rossi sia tornato a fornire ottime prestazioni, resta difficile che il classe 1993 possa rinnovare con i giallorossi. Per quanto riguarda Angelino invece, il difensore è arrivato in prestito e proprio per questo la sua permanenza non è poi così sicura.

La Roma non può farsi trovare con le mani in mano: ecco perché, in attesa di capire come finirà la stagione, la società si sta muovendo per quanto concerne il ruolo di terzino sinistro. Il nome di Borna Barisic è una delle possibilità per i giallorossi anche se, bisogna dirlo, al momento si tratta di una semplice indiscrezione di mercato. Udinese o Roma: sembra essere questo il futuro del terzino dei Rangers.