Decisione clamorosa: l’esonero è UFFICIALE

Il tecnico è stato sollevato a sorpresa dal suo incarico dopo l’eliminazione avvenuta in coppa: arriva l’annuncio ufficiale

La vita di un allenatore è inesorabilmente legata ai risultati e quando questi non arrivano il primo a pagare è quasi sempre lui. Spesso, però, dietro un esonero c’è anche qualcosa che va al di là dei risultati ed è questo il caso di quanto accaduto sulla panchina di una nazionale al termine della Coppa d’Asia.

Lo scorso 10 febbraio si è giocato l’atto finale della massima competizione asiatica per nazionali che ha visto trionfare il Qatar per la seconda volta consecutiva dopo il successo ottenuto nel 2019. I Marroni si sono imposti per 3-1 al Lusail Stadium battendo per 3-1 la sorpresa Giordania, resasi protagonista di una cavalcata incredibile che ha fatto sognare un popolo intero.

Ha fatto scalpore, invece, l’assenza in finale delle big e soprattutto di quelle che erano le due favorite all’inizio della competizione vale a dire Giappone e Corea del Sud, le cui eliminazioni sono state fortemente criticate nei loro paesi, soprattutto quella dei sudcoreani. I Taeguk Warriors si sono arresi in semifinale proprio alla Giordania giocando una pessima partita e tutti hanno indicato in Jurgen Klinsmann il principale colpevole di questa disfatta.

Subito dopo la Coppa d’Asia, la Korean Football Association si è presa alcuni giorni di riflessioni ed alla fine ha optato per una decisione clamorosa, esonerando il tecnico tedesco in conferenza stampa.

Corea del Sud, esonerato Klinsmann: c’è l’annuncio ufficiale

L’avventura di Jurgen Klinsmann alla guida della Corea del Sud è durata appena un anno. Sedutosi sulla panchina dei Taeguk Warriors all’inizio del 2023 al posto di Paulo Bento, il tecnico tedesco non ha mai pienamente convinto e la selezione sudcoreana con lui alla guida ha mostrato spesso e volentieri dei limiti evidenti.

L’eliminazione dalla Coppa d’Asia per mano della Giordania avvenuta lo scorso 6 febbraio è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e nella giornata di venerdì il presidente della KFA Chung Mong-gyu ha annunciato l’esonero di Klinsmann in conferenza stampa. Alla base dell’esonero dell’allenatore tedesco, però, non ci sarebbero solo i risultati, ma anche un rapporto conflittuale con lo spogliatoio.

Un malumore che il capitano della Corea del Sud Son Heung-min, neppure troppo velatamente, non ha mai nascosto, tant’è che dopo la vittoria contro l’Australia abbracciò appena il proprio allenatore. Inoltre, la sera prima della sfida contro la Giordania, ci fu una forte discussione tra il giocatore del Tottenham ed alcuni compagni tra cui Lee Kang-in ed i due vennero quasi alle mani, con Son Heung-min che si fece anche male ad un dito.

Nonostante l’accaduto, Klinsmann rifiutò di escludere Lee Kang-in dalla partita contro la Giordania, mandano su tutte le furie sia Son Heung-min che i compagni che avevano chiesto l’espulsione del giocatore del PSG dalla nazionale. Il tecnico tedesco non è mai riuscito ad avere un buon rapporto con lo spogliatoio, nonostante via social lo abbia ringraziato per questo anno passato assieme, ed è anche per questo motivo che la KFA ha deciso di esonerarlo.