Inter: confermata l’assenza, non ci sarà contro l’Atletico Madrid

Novità di formazione per l’Inter con Inzaghi che dovrà fare a meno di un titolare per la gara di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Ecco le ultimissime riguardo l’Inter. C’è l’annuncio sul nuovo infortunio che mette in difficoltà i nerazzurri in vista della sfida valida per gli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid. Il calciatore non sarà a disposizione di Inzaghi per la gara in programma martedì.

La bella vittoria contro la Salernitana proietta i nerazzurri nel migliore dei modi alla sfida di Champions contro l’Atletico Madrid. Martedì il primo atto di questa gara con la squadra di Simeone che sarà di scena a San Siro per la sfida d’andata. I nerazzurri non vogliono fallire questo appuntamento e si stanno già preparando per arrivare nel migliore dei modi a questa partita.

Inter: infortunio, ecco chi salterà la Champions

C’è grande entusiasmo per la partita in programma martedì, valida per gli ottavi di Champions League. Ecco le ultimissime sulla probabile formazione Inter, che scenderà in campo martedì. C’è un infortunio che cambio i piani di mister Inzaghi.

L’Inter non vuole fallire questo appuntamento e, dopo aver confermato il primo posto in classifica in Serie A, si prepara a questa sfida di Champions che sarà di fondamentale importanza per le ambizioni del club nerazzurro. Sarà importante, infatti, sfruttare le mura amiche e vincere la prima partita.

C’è una novità di formazione per Inzaghi in vista della gara Inter Atletico Madrid. Il tecnico non riesce a recuperare Francesco Acerbi che salterà la sfida di Champions.

Gazzetta.it ha fatto il punto della situazione riguardo l’infortunio di Francesco Acerbi che salterà la gara di Champions Inter Atletico Madrid. Il difensore sarà sostituto da De Vrij che si posizionerà al centro della difesa dei nerazzurri.

Il calciatore sta smaltendo il problema al polpaccio accusato contro nel corso della partita di campionato contro la Roma. L’azzurro proverà a rientrare per la trasferta di Lecce del 25, altrimenti dovrebbe tornare a disposizione per il recupero con l’Atalanta, tre giorni dopo al Meazza. Gli altri indisponibili restano il lungodegente Cuadrado e Sensi, che è fuori dalla lista Champions e in questi giorni toglie la placca alla caviglia, ricordo del vecchio infortunio.