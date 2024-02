Linea verde Juve, Giuntoli ci prova: affare da 30 milioni

La Juve insiste sui giovani, e Giuntoli ha puntato un colpo di grandi prospettiva ma già esperto: la cifra per l’acquisto è di 30 milioni

Il futuro della Juventus sarà “green”. Da un po’ di tempo si è infatti capito che la nuova Juve sarà improntata sui giovani, sfruttando sia il settore giovanile e la Next Gen, sia gli investimenti sul mercato. Ad oggi, ben 10 elementi della rosa a disposizione di Max Allegri non superano i 23 anni, con il “caso” eccezionale di Kenan Yildiz a fare da ciliegina sulla torta. Ma in prospettiva i bianconeri vogliono insistere su questo percorso, e Giuntoli è l’uomo adatto per farlo.

L’ex direttore sportivo del Napoli ha già dimostrato di saper scegliere acquisti con grandi possibilità di sviluppo, spesso senza nemmeno investire cifre esagerate sul mercato. Ovviamente, però, non sempre questo è possibile, e in alcuni casi qualche spesa un po’ più cospicua si rende necessaria. Soprattutto se si vuole prendere giocatori che alla gioventù affiancano anche già un discreto bagaglio di esperienza internazionale.

È questo il curriculum del nuovo difensore messo nel mirino da Giuntoli. Con i probabili addii di Alex Sandro e Rugani a fine stagione, la Juve necessita di nuovi giocatori nel reparto arretrato, possibilmente che sappiano reggere le pressioni dei match europei. Infatti, dall’anno prossimo la Juventus tornerà a competere quasi certamente in Champions League, e non vuole farsi trovare impreparata. L’arrivo di Tiago Djalò, lo scorso gennaio, è stato quindi solo un piccolo tassello del rinnovamento difensivo.

30 milioni per rinforzare la difesa: Giuntoli ha scelto il nuovo colpo per la Juve

Si chiama Strahinja Pavlovic, ha solo 22 anni, ma da tempo è tra i difensori centrali più interessanti d’Europa. Nazionalità serba e piede mancino, Pavlovic è in possesso di grandi mezzi fisici (è alto 194 centimetri) e conosce bene l’ambito europeo di primo piano, essendo protagonista da due stagioni con la maglia del Salisburgo. Cresciuto nel Partizan, nel gennaio 2020 è passato al Monaco, e dopo un paio di prestiti è stato acquistato dal club della Red Bull per 7 milioni di euro.

Per strapparlo agli austriaci, però, adesso servirà una cifra un po’ più importante, stimata in 30 milioni di euro. Non sono pochi, ma non si tratta nemmeno di un’esagerazione, considerate l’età e le prospettive del ragazzo. La volontà della Juventus di rinforzare il suo reparto arretrato è forte, e prescinde dalla cessione o meno di Bremer, per cui al momento Pavlovic è un obiettivo prioritario per Giuntoli. Il punto sarà riuscire ora a recuperare il budget necessario a convincere il Salisburgo.