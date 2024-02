Roma: addio e firma a zero in Serie A, la conferma di De Rossi

Succederà in estate, secondo quelle che sono pure le parole di Daniele De Rossi che non ha nascosto quanto accadrà da qui in avanti.

Una scelta ben precisa, quella comunicata in diretta a Dazn nel post-partita di Frosinone-Roma, toccando appunti il tema principale che riguarda uno dei suoi titolarissimi, che sarà fatto fuori adesso e sarà libero di firmare a zero in Serie A, anche con una rivale, a causa della sua situazione contrattuale.

La Roma lo renderà libero di accordarsi con un’altra squadra, a prescindere da quale sarà la sua destinazione, con Daniele De Rossi che è stato chiarissimo in merito a quella che è la sua posizione all’interno della rosa della Roma. Non è nuovo vedere in Italia una soluzione di tale tipo, basti pensare anche quanto è accaduto al Napoli che ha perso già a zero Zielinski con futuro all’Inter.

Addio a fine stagione dalla Roma: va in scadenza e firma a zero

Un colpo di scena vero e proprio considerando che fino a quando c’è stato José Mourinho sulla panchina della Roma, è stato uno dei fedelissimi tra l’undici titolare del portoghese, cosa che non si è confermata da quando Daniele De Rossi si è seduto sulla panchina del club capitolino.

Le scelte da parte di Daniele De Rossi cambiano quello che è infatti il suo futuro, per il calciatore che vede il suo contratto in scadenza e che saluterà, senza dubbi, a fine stagione.

Rui Patricio ha perso il posto da titolare e, l’anno prossimo, non sarà più della Roma. Il portiere, in scadenza, si accorderà con un altro club e non è da escludere ancora il suo futuro in Serie A.

De Rossi esclude Rui Patricio: le sue parole sul futuro sono chiare

Le sue parole, sul futuro tra i pali, sono chiarissime. Daniele De Rossi ha voluto chiarire la posizione su Rui Patricio, che ha di fatto perso il posto da titolare tra i pali della Roma, a favore di Svilar, che ha ben figurato in Frosinone-Roma. Sul portoghese, partente nella prossima estate a costo zero, ha parlato così il tecnico dei giallorossi: “Io ho due portieri forti, ma l’ho sempre detto che mi piace da allenatore, avere un’idea chiara su chi è il titolare e chi è il secondo. In questo momento sta facendo benissimo Svilar e penso sia giusto dargli continuità, affidandogli questo ruolo da titolare”.

Ultime su Rui Patricio: le ipotesi in Serie A

Scade il prossimo 30 giugno 2024 il contratto di Rui Patricio, che saluterà a zero così la Roma. Il portiere portoghese, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di continuare con la Roma, in particolar modo adesso che De Rossi ha annunciato pubblicamente che non è neppure il portiere titolare dei giallorossi. Come riportato anche dal collega ed esperto di calciomercato infatti, Nicolò Schira, la Roma si separerà da Rui Patricio senza rinnovo. E occhio alle possibili destinazioni italiane, considerando che sono diverse le squadre nella parte alta di classifica che vanno a caccia di un nuovo portiere titolare.