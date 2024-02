Sergio Rico, lo striscione dei tifosi del PSG è da brividi

Il portiere del Paris Saint Germain lavora per tornare in forma: intanto a Parigi continuano a sostenerlo con striscioni emozionanti

Sono passati quasi dodici mesi da quel triste giorno, un giorno in cui il calcio internazionale ha tenuto il fiato sospeso per diverse ore. Sergio Rico, secondo portiere del Paris Saint Germain alle spalle di Gianluigi Donnarumma, ha rischiato davvero lo scorso 28 maggio 2023.

Cadde da cavallo, in un maneggio da lui più volte frequentato a Huelva, e in un modo ad oggi ancora criptico: l’inchiesta della polizia è terminata, l’ipotesi più accreditata dagli investigatori è che il cavallo dello spagnolo sia letteralmente impazzito per aver visto un veicolo che passava nei pressi del maneggio.

Rico ha ricevuto un calcio alla testa dall’animale ed è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Virgen del Rocío di Siviglia, una delle tante eccellenze dell’Andalusia. La diagnosi fu devastante: trauma cranico-cerebrale. Da li in poi seguì un lungo calvario durato 22 giorni in cui il portiere entrò in coma profondo.

Le cose si sono risolte nel migliore dei modi e oggi, a distanza di quasi un anno da quel giorno terribile, sta tornando progressivamente in forma. E da Parigi non lo dimenticano affatto: ecco come lo hanno ricordato durante l’andata degli ottavi di Champions League contro la Real Sociedad.

PSG, striscione a supporto di Sergio Rico

Sin dal primo giorno il sostegno dei tifosi parigini non è mai mancato e anzi ogni volta che vi era occasione la tifoseria ha voluto ricordare il portiere con vari striscioni. L’ultimo dei quali ha contraddistinto la recente gara contro la Real Sociedad, vinta dai francesi di Luis Enrique 2-0 grazie alla solita immensa prestazione di Kylian Mbappé.

Ebbene anche in Europa i tifosi del PSG non hanno perso l’occasione di celebrare il portiere andaluso: un grande striscione con su scritto ‘Sergio Rico con noi’ è stato mostrato poco prima del fischio d’inizio. Alba Silva, moglie del calciatore, ha condiviso con orgoglio su Instagram diverse immagini dello striscione.

Grande soddisfazione per lei e chiaramente per il marito che intanto continua a lavorare nel migliore dei modi in Spagna, in attesa di tornare al centro sportivo del PSG che lo aspetta a braccia aperte. In una intervista dello scorso dicembre, il portiere aveva detto di aver perso più di 20 kg mentre si trovava in coma: avrà bisogno quindi di tempo e terapie prima di tornare a giocare ad alti livelli.