Serie A, malore dopo la partita: è stato ricoverato, le sue condizioni

Serie A: ricoverato dopo la partita, ecco cosa è successo

Una notizia riportata dal Secolo XIX e che riguarda l’attaccante del Genoa Mateo Retegui. Il calciatore italo argentino durante la sfida di ieri contro il Napoli, aveva subito un forte colpo alla testa dopo uno scontro con il difensore azzurro Ostigard. Ciò aveva destato iniziale preoccupazione anche se l’intervento dei medici aveva messo a posto la situazione con il giocatore che ha continuato regolarmente la partita.

Durante il volo di ritorno per Genoa, Retegui ha avvertito un forte malessere ed è per questo motivo che è stato ricoverato all’ospedale San Martino di Genova.

Genoa, come sta Retegui: brutto spavento per l’attaccante

L’attaccante del Genoa Retegui è stato dimesso stamattina dall’ospedale San Martino di Genova. Il giocatore nell’aereo, di ritorno da Napoli, aveva avvertito un malore probabilmente causato dal forte scontro alla testa con Ostigard. Ed è per questo motivo che, per scongiurare qualsiasi cosa, lo staff sanitario del Genoa ha preferito portare al Pronto Soccorso il calciatore che è rimasto per tutta la notte sotto osservazione. Prima di lasciare San Martino, Retegui è stato sottoposto ad una tac cerebrale che ha dato esito negativo.