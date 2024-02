Spavento Inter, la big su Lautaro: assalto totale in estate

Spavento totale in casa Inter per una big che è pronta ad andare all’assalto di Lautaro Martinez: assalto totale in estate, la situazione

Allarme Inter: Lautaro Martinez può andar via la prossima estate. Come un fulmine a ciel sereno arriva questa notizia che sta facendo spaventare, e non poco, l’ambiente nerazzurro. L’attuale capitano della squadra di Inzaghi è sicuramente il giocatore più rappresentativo e forte, finalmente esploso in tutta la sua forza.

Lautaro sta vivendo una stagione a grandissimi livelli, in serie A viaggia ad una media di un gol realizzato a partita. C’è però una cosa che preoccupa i tifosi e anche Inzaghi, che a lui non rinuncerebbe mai: un possibile addio di quello che, se dovesse arrivare davvero il tricolore della seconda stella, sarebbe il primo protagonista di questa squadra che entrerebbe nella storia, il frontman attuale dell’Inter.

Per questo nessuno immagina di vederlo lontano da Milano. A 27 anni (da compiere ad agosto) è in piena maturità calcistica. La preoccupazione più grande è quel rinnovo che tarda ad arrivare e che potrebbe fare la differenza in una sua eventuale permanenza.

Spavento per Lautaro Martinez in casa Inter: lo vuole la big

A sentire il giocatore e la società, per bocca di Marotta, non ci sono problemi. C’è grande sintonia tra le parti e la voglia di proseguire insieme per i prossimi anni. C’è da mettere solo nero su bianco e non ci sono ansie, la situazione è serena e tranquilla anche perché il contratto attuale scade nel 2026.

Al di là delle dichiarazioni di facciata, però, una certa ansia c’è da tutte le parti. Il prolungamento di contratto continua a tardare e l’attaccante argentino è finito seriamente nel mirino di una big europea.

Stiamo parlando del Paris Saint Germain, ma attenzione anche ad una clamorosa sorpresa in Liga. Kylian Mbappè è un promesso sposo del Real Madrid, ma non è ancora detta l’ultima parola. Se il francese dovesse saltare, alla fine i blancos sarebbero pronti a virare decisi sul capocannoniere dell’attuale serie A.

Per convincere l’Inter a cederlo sarebbero pronti 110 milioni di euro e una mega offerta al calciatore. Perez fa sul serio: vuole regalare a Carlo Ancelotti un nuova prima punta di peso capace di fare la differenza come per anni è stato Benzema. In questa stagione, pur facendo bene, il Real sta andando avanti con le qualità di Bellingham, Vinicius e Rodrygo. Vogliono un attaccante di razza. Se nel caso dovesse davvero arrivare un’offerta così alta, l’Inter potrebbe decidere a malincuore di vendere il suo capitano.