Cambia tutto per il VAR: c’è una grande novità che stravolge l’innovazione di questa stagione da parte degli arbitri. Sarà subito valida

Una novità è pronta a investire il campionato italiano e riguarda il VAR, lo strumento che più è entrato in discussione in questa stagione a fronte dei tanti errori arbitrali. Di sicuro questi ultimi sono diminuiti, da quando nella stagione 2017-18 fu introdotta la novità che ha sconvolto il mondo arbitrale e il calcio nell’ultimo decennio.

Margine di errore ridotto ma non azzerato. Continuano ad esserci ogni settimana,specialmente in questa stagione, il cui numero è sensibilmente aumentato rispetto le annate scorse. Questo ha portato ad una serie di polemiche da parte di alcuni club con Gianluca Rocchi, il grande “capo” dei fischietti italiani, costretto ad intervenire per stemperare le tensioni e gli animi.

Di sicuro c’è malumore all’interno dell’AIA, con gli arbitri che più volte hanno dimostrato di essere molto permalosi. Come se non bastasse contemporaneamente c’è stata la vicenda della presunta “talpa” (un arbitro o un guardalinee di serie A tutt’oggi in attività) che ha confessato alle “Iene” alcune storture volutamente compiute all’interno del mondo arbitrale nel nostro campionato.

Var, cambia tutto: c’è una grande novità!

A partire da questa stagione, anche per stemperare gli animi, in collaborazione con DAZN, vengono svelati ogni domenica sera i dialoghi tra arbitro di campo e sala VAR durante i match del nostro campionato. Il format “Open Var” va in scena sulla principale emittente trasmettitrice dei match di serie A. A partire da questa giornata ci sarà una novità, fortemente voluta dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

I dialoghi che saranno mostrati ad “Open Var” nel corso di “Sunday Night Square” ogni domenica sera su DAZN saranno quelli relativi alla giornata in corso di campionato, quella appena conclusa. Non più con ritardo di una settimana che lasciava interdetti i tifosi. Infatti, spesso, si guardava ad episodi ormai superati che in molti manco ricordavano più. Così si avrà la possibilità di commentare subito quanto successo durante il turno di campionato, si batterà il ferro quando sarà ancora caldo.

Così si è espresso il presidente Gravina: “La FIGC crede molto in questo progetto e i risultati confermano il grande interesse da parte degli appassionati di calcio a conoscere in maniera cristallina perché l’arbitro ha preso quella decisione”. Un format per fare tutto alla luce del sole e far calare i malumori e le proteste che comunque restano sempre all’ordine del giorno.