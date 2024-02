300 milioni in Serie A, colpi shock: le big tremano

Serie A pronta a dire addio a diversi campioni: in arrivo 300 milioni che cambieranno il prossimo mercato estivo

Nella prossima sessione estiva di mercato, la Serie A rischia di perdere elementi decisamente importanti e tutto dipende dalla figura di Mbappe. Il talento francese lascerà il PSG per andare, molto probabilmente, al Real Madrid formando un tridente di assoluto valore con Bellingham e Vinicius.

L’addio dell’attaccante nato nel 1998 permetterà al club francese di risparmiare 200 milioni lordi relativi allo stipendio e ottanta milioni che riguardano la seconda rata del premio fedeltà firmato nel 2021. In totale, dunque, il PSG può permettersi di spendere una cifra vicina ai 300 milioni di euro. Rimpiazzare Mbappe non sarà per nulla semplice considerando il valore del giocatore e la sua capacità di essere decisivo nell’arco dei novanta minuti di gioco.

Diversi i nomi attenzionati dal club transalpino per sostituire il classe 1998 anche se il PSG sembra avere l’intenzione di guarda al campionato italiano. Tra i desideri della società francese troviamo, come riportato da calciomercato.it, Lautaro Martinez.

Non solo Lautaro e Osimhen per il post Mbappe: occhi anche su Leao

L’argentino in forza all’Inter sta disputando una stagione di altissimo livello e vuole continuare su questa strada così da trascinare la sua squadra a grandi traguardi. Giocatore tecnico, forte fisicamente, abile sia nel gioco aereo sia nell’attaccare la profondità, è assolutamente letale all’interno dell’area di rigore avversaria. Contratto in scadenza nel 2026, la società nerazzurra vuole blindare Lautaro e lo valuta 150 milioni. Cifra importante ma che, molto probabilmente, non spaventa il PSG.

Altro giocatore seguito dal club transalpino è Osimhen pronto a lasciare il Napoli nel corso della prossima sessione estiva di mercato. Il centravanti, uno dei principali protagonisti nella vittoria scudetto dei partenopei, è ormai certo di lasciare il Napoli e si sta ancora guardando intorno. Dal punto di vista economico, il classe 1998 ha una clausola rescissoria intorno ai 130 milioni di euro. Cifra sicuramente più abbordabile per un calciatore che però sembra molto più interessato alla Premier League.

Chiudiamo il cerchio con Leao, elemento fondamentale nel sistema di gioco di Pioli: il tecnico non può fare a meno del portoghese sia dal punto di vista tecnico sia a livello di contributo realizzativo. L’eventuale proposta del PSG potrebbe cambiare le carte in tavola.

Portarlo via ai rossoneri non sarà semplice ma l’offerta da 120 milioni potrebbe essere decisiva. Mbappe è pronto a dare inizio all’effetto domino dei centravanti con il PSG deciso a guardare nel massimo campionato italiano per sostituire uno dei giocatori più forti al mondo.