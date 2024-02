Alla Juve dopo l’infortunio, sostituirà Alex Sandro

La Juventus ha già scelto il post Alex Sandro per la prossima stagione: colpo a sorpresa dopo il grave infortunio

Il presente della Juventus parla di una corsa Scudetto nella quale, lentamente, i bianconeri stanno cedendo il passo all’Inter. Ma per il futuro non può esservi tema più caldo del calciomercato e delle numerose operazioni attese per mano di Giuntoli che rivoluzioneranno la Juventus.

Di certezze, ora come ora, ve ne sono poche. A partire dall’allenatore che potrebbe non essere più Massimiliano Allegri. Dopo due anni difficili, per qualcuno fallimentari, il tecnico bianconero potrebbe venire rimpiazzato nonostante gli ottimi risultati ed il contratto in essere ancora fino al 30 giugno 2025. Ma intanto si lavora già sottotraccia alle operazioni che inevitabilmente cambieranno volto ai bianconeri.

Ed una ormai certa riguarda la difesa. Alex Sandro è un corpo estraneo nello scacchiere di Allegri e il suo addio alla Juventus è praticamente scontato. Il terzino brasiliano, arrivato a Torino nell’agosto 2015 dal Porto, dopo ben nove anni in maglia bianconera sembrerebbe destinato all’addio.

Un divorzio che doveva esserci già la scorsa estate ma poi l’opzione di rinnovo annuale, presente nel contratto del laterale, si attivata automaticamente complicando di fatto i piani della dirigenza. Tra infortuni e prestazioni ben al di sotto degli standard richiesti, il 33enne di Catanduva ha collezionato 11 presenze e solo 498′ in campo.

Jolly per il post Alex Sandro: capolavoro Juve

Allegri ha potuto contare su Cambiaso – spesso e volentieri schierato pure sulla fascia destra – ma pare che molto presto possano arrivare novità rilevanti per la sostituzione di Alex Sandro. Giuntoli ha già scelto il profilo perfetto per non lasciare sguarnita la fascia sinistra: gioca nella Liga spagnola.

A svelare quella che potrebbe essere una delle sorprese dell’estate bianconera è ‘La Gazzetta dello Sport’ che rivela come Giuntoli e Manna stiano da tempo monitorando la situazione riguardo al terzino dell’Atletico Madrid, Reinildo Mandava.

Il 30enne mozambicano piace per la sua grande capacità dal punto di vista difensivo: da terzino sinistro ma anche da centrale nella difesa a tre, all’occorrenza. Un vero e proprio jolly che farebbe comodissimo ad Allegri o chi lo rimpiazzerà a partire da giugno.

L’Atletico Madrid, però, potrebbe porre una certa resistenza all’addio nonostante Reinildo sia stato fermo a lungo per un brutto infortunio: ‘Marca’ sostiene che sia una presenza positiva nello spogliatoio dei ‘Colchoneros’. Il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 coi ‘Colchoneros’, però, potrebbe di fatto aiutare non poco la dirigenza torinese.

Terzino, centrale o laterale a tutta fascia: una serie di opzioni che farebbero gola alla Juventus. Per rimpiazzare Alex Sandro, ma non solo a questo punto. Reinildo è fermo a 4 presenze nella Liga, con 1 gol e soli 266′ in campo.