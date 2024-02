Milan: sarà rivoluzione, deciso il primo colpo

La sconfitta del Milan contro il Monza ripropone il problema di una squadra ricca di lacune. Durante il calciomercato estivo sarà rivoluzione e il primo colpo è deciso.

La sconfitta in casa del Monza conferma che la rosa del Milan ha diverse lacune. Sono molti gli errori commessi in questa stagione ed ora non si vuole assolutamente sbagliare.

Durante il calciomercato estivo sarà una vera e propria rivoluzione e, secondo quanto riferito da fichajes.net, il Milan ha deciso il prossimo colpo. Non ci resta che aspettare la fine del campionato per avere un quadro sicuramente molto più chiaro e capire se si arriverà alla fumata bianca.

Calciomercato Milan: deciso il primo colpo, ecco chi arriva

Il Milan ha le idee molto chiare sul futuro. I rossoneri vogliono rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore (che quasi certamente non sarà Pioli ndr) e sono in corso tutte le valutazioni del caso. Al momento non si hanno certezze e si aspetterà la fine della stagione per avere sicurezze. Le decisioni saranno prese solamente dopo aver scelto anche il tecnico, ma il giocatore piace molto ai rossoneri. Per questo motivo non possiamo escludere un tentativo già nelle prossime settimane per anticipare la concorrenza.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Milan durante il calciomercato estivo potrebbe piazzare il colpo Szymanski. L’attaccante polacco sta facendo molto bene con il Fenerbahce e si candida ad essere il regista giusto a centrocampo. Le riflessioni sono in corso e non ci resta che aspettare un po’ di tempo per avere certezze.

Di sicuro il Milan farà una vera e propria rivoluzione e per questo motivo vedremo i rossoneri protagonisti. La strada resta comunque lunga e non si possono escludere delle novità. L’ultima parola spetterà direttamente al campo e capiremo solo a fine stagione cosa succederà realmente in casa rossonera.

Mercato Milan: Szymanski è l’obiettivo per il centrocampo

Szymanski è uno degli obiettivi del Milan in ottica calciomercato estivo. Il polacco rappresenta il profilo giusto soprattutto in caso di partenza di Bennacer. Il Fenerbahce è pronto a dare il via libera all’operazione e vedremo cosa succederà. Naturalmente il tutto entrerà nel vivo solamente al termine della stagione e vedremo cosa accadrà.