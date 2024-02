Calciomercato: rivoluzione Juve, già prenotato il prossimo acquisto

Aggiornamenti sul calciomercato della Juventus, le ultimissime riguardo la trattativa per il big che può arrivare la prossima estate.

Cristiano Giuntoli è pronto a rivoluzionare la Juventus. Il dirigente, frenato lo scorso anno anche a causa dell’arrivo in ritardo in bianconero, sta già studiando le mosse da fare per la prossima sessione estiva che segnerà – con molta probabilità – il ritorno dei bianconeri in Champions League. Ecco perché servirà una rosa lunga e competitiva per poter affrontare nel migliore dei modi l’impegno europeo. A sorpresa, infatti, potrebbe arrivare un vero big per rinforzare la Vecchia Signora.

Valutazioni in corso da parte dell’area sportiva bianconera che sta già lavorando alla prossima stagione. A prescindere da chi sarà l’allenatore, con Allegri che resta sempre in bilico, Giuntoli e Manna stanno setacciando il mercato europeo alla ricerca delle migliori opportunità. Nelle ultime ore è uscito fuori il nome del big che può firmare con la Juve la prossima estate.

Calciomercato Juventus: contatti per un top player, arriverà in estate

La Juventus necessita di rinforzi per la prossima stagione. Giuntoli e Manna guideranno il mercato della Juve e decideranno anche riguardo il futuro di Massimiliano Allegri, ad oggi in discussione nonostante un contratto in scadenza a giugno 2025. Sulla lista dei due dirigenti c’è il nome di Thiago Motta, che è il preferito in caso d’addio del tecnico livornese. Intanto, ci sono delle importanti novità sul prossimo mercato.

Il club bianconero, infatti, non è soddisfatta dal rendimento di Weah. Il calciatore statunitense, prelevato dal Lille la scorsa estate, non ha rispettato le attese. Ecco perché c’è bisogno di un nuovo giocatore, capace di giocare sull’esterno e offrire una nuova alternativa in quella posizione del campo.

Oltre a Felipe Anderson, che può essere adattato nella posizione di esterno in un 3-5-2, c’è anche un altro profilo sondato dalla società bianconera. Si tratta di un talento di proprietà del Bayern Monaco. Ecco le ultimissime notizie riportate dall’edizione odierna di Tuttosport. Presente a Roma, per la sfida di Champions Lazio-Bayern Monaco, il dirigente della Juventus ha avuto modo di visionare Mazraoui. Il terzino destro marocchino può prendere il posto di Weah.

Cessione Weah, Mazraoui alla Juventus: ecco cosa può succedere in estate

L’americano sta avendo delle difficoltà e a gennaio era stato sul piede di partenza con Everton e Lens che avevano effettuato un sondaggio per prenderlo. Non va esclusa una possibile cessione nel corso della sessione estiva di calciomercato. A quel punto servirebbe un sostituto ed il nome dell’ex Ajax può tornare di moda negli uffici della Vecchia Signora. Già cercato in passato, questo volta Giuntoli può definire il colpo e portare alla Juventus Mazraoui. Il marocchino è stato identificato come il sostituto di Weah. Adesso bisognerà attendere i prossimi mesi prima di capire se ci sarà l’affondo oppure no.