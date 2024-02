Così è davvero troppo: deciso l’esonero in Serie A

In Serie A si torna a parlare di una panchina a rischio, dopo gli ultimi pessimi risultati: a farne le spese, uno degli allenatori più quotati del campionato italiano.

È dura la vita dell’allenatore in Serie A, e di certo le cose non possono che complicarsi ulteriormente quando i risultati sono così pessimi. Anche il blasone costruito negli anni passati, in momenti come questo, può non bastare, e prima o poi la pazienza della dirigenza si esaurisce. È questa la situazione che sta vivendo uno dei tecnici più stimati degli ultimi anni nel campionato italiano, su cui in queste ore sono in corso serie riflessioni in merito al suo futuro.

Succede in un’oasi a lungo ritenuta felice, ma quest’anno decisamente in alta marea. La sconfitta di sabato sera contro l’Atalanta per 3-0 ha messo ancora più in crisi la posizione di Alessio Dionisi come allenatore del Sassuolo. I neroverdi non vincono dal 6 gennaio contro la Fiorentina, e da allora hanno ottenuto solo un altro punto. La loro posizione in classifica è la diciassettesima, appena sopra la zona retrocessione ma a pari punti col Verona terz’ultimo, anche se con una partita ancora da recuperare.

Non una bella situazione, per una società che negli anni si è consolidata come luogo ideale per far maturare tanti giovani interessanti, senza grandi pressioni. Dalla sua prima storica promozione in Serie A, nel 2013, la squadra emiliana non è mai retrocessa, piazzandosi praticamente sempre attorno alla metà classifica. E con Dionisi in panchina, nelle ultime due stagioni, aveva fatto vedere ancora ottime cose in termini di prestazioni, specialmente contro le big.

Dionisi a rischio: nuovo esonero in arrivo in Serie A?

Il 43enne tecnico senese è arrivato al Sassuolo nell’estate del 2021 dall’Empoli, dopo aver stravinto il campionato di Serie B offrendo un gioco spettacolare. Era stato scelto per questo come erede di Roberto De Zerbi, con il compito di traghettare il Sassuolo verso un nuovo progetto sportivo. Dionisi ha infatti terminato il ciclo di Raspadori, Scamacca e Frattesi per aprirne uno nuovo, che però non sta andando come previsto dalla dirigenza, in questo momento.

Nonostante sia considerato tra gli allenatori più interessanti del panorama italiano, attualmente la sua panchina è fortemente a rischio. Dionisi è chiamato a una svolta nelle prossime partite, in particolare sabato 24 in casa contro l’Empoli, dove serve necessariamente una vittoria. In alternativa, i neroverdi guardano soprattutto a Fabio Grosso, svincolato dopo la rocambolesca esperienza al Lione. Ma anche Massimo Oddo è indicato come un nome per la panchina emiliana.