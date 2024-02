Dramma allo stadio per un infarto: partita sospesa

Una serata di sport si è presto trasformata in un incubo, visto che la partita è stata sospesa dall’arbitro per un dramma accaduto allo stadio.

Dal nulla, nel bel mezzo di un’azione pericolosa degli ospiti, è calato il silenzio più totale sugli spalti, perché uno dei tifosi presenti è stato vittima di un infarto che ha attirato l’attenzione non solo di chi gli era accanto, ma anche degli stessi giocatori in campo, che non hanno perso tempo a fermare il gioco per permettere ai medici presenti di soccorrerlo.

Dramma allo stadio: tifoso vittima di un infarto

Una delle partite più attese del week-end di campionato è stata “rovinata” da quanto successo sugli spalti dello stadio. Nel momento più frenetico del match, infatti, i giocatori sono stati costretti a fermare il gioco per avere una panoramica totale su quello che stava succedendo.

Inizialmente si credeva potesse trattarsi della solita rissa fra due tifosi di fazioni diverse, ma quelle che provenivano dalle tribune erano palesemente urla di paura e sofferenza, che alcuni dei protagonisti in campo sono per fortuna riusciti a cogliere al volo. Se non fosse stato per loro, infatti, in questo momento staremmo parlando di altro, ma per fortuna l’attenzione dei medici presenti allo stadio è stata attirata al momento giusto, visto che questi sono riusciti a soccorrere in tempo il tifosi che stava subendo un malore.

Athletic Bilbao-Girona è stata dunque sospesa intorno all’75’ per un infarto in atto ad uno dei presenti sulle tribune. Come anticipato, però, è stato repentino l’intervento dei medici, che hanno operato fra il silenzio assordante del San Mamés.

Infarto al San Mamés: Williams prega per il tifoso

Quei 5′ nei quali la partita fra l’Athletic ed il Girona è stata sospesa sono in realtà parsi essere molto di più. La tensione e la paura poteva infatti tagliarsi col coltello, perché mai come in quei 300 secondi al San Mamés ha governato il silenzio più totale.

Emblematica l’immagine del leader dell’Athletic Bilbao Inaki Williams che prega con le mani rivolte verso il cielo per la salute del tifoso colpito dall’infarto. Ci è voluto più del dovuto, per un momento si è anche creduto che effettivamente si potesse andare incontro al peggio, ma poco dopo l’80’ tutto l’impianto della città basca si è lasciato andare ad un applauso liberatorio che è valso da ringraziamento ai medici presenti sul posto, che con repentinità sono riusciti a salvare il tifoso con il solito, ma sempre efficace, massaggio cardiaco.