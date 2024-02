Esonero Allegri: colloquio alla Continassa, il sostituto

Avanzano colloqui alla Continassa, l’esonero di Massimiliano Allegri è il tema di giornata in casa Juventus.

Non è più salda la posizione di Allegri in panchina, con le voci sul sostituto che si sono intensificate nel corso di questa mattinata perché i recenti terribili risultati hanno acceso voglia, da parte della dirigenza, di accordarsi con un nuovo allenatore quantomeno per la prossima stagione.

Perché il futuro di Allegri, con destinazione in Arabia Saudita, era il rumors più caldo di inizio stagione. E adesso, per il tecnico livornese, sembra finito il tempo in bianconero, dovendo salutare a fine stagione con esonero perché il secondo posto potrebbe non bastare, nonostante la Coppa Italia che pure potrebbe portare a casa, in quello che diventerebbe il primo titolo da quando è tornato alla guida della Juventus, dopo l’operato di Sarri e Pirlo.

Esonero Allegri: colloquio alla Continassa, il confronto

Svelato il tema del confronto che si è avuto alla Continassa e alla ripresa degli allenamenti tra Allegri e la Juventus, in merito ai progetti futuri.

Perché, nello stesso futuro dei bianconeri, rischia di non esserci più il tecnico livornese che in quanto a presenze sulla panchina ha battuto record su record, ma il suo tempo alla Juventus, sembra essere finito.

Come ha fatto sapere Tuttosport, la squadra della Juventus ha avuto un acceso confronto con Allegri per quanto accaduto nelle prestazioni recenti. Un “uno per tutti e un tutti per uno” per cercare di risollevare il morale e correre spediti verso il secondo posto, posizione di classifica che permetterebbe l’approdo alle Final Four di Supercoppa italiana della stagione 2024/2025. Un’eredità che Allegri potrebbe lasciare al prossimo allenatore della Juventus.

Allegri si confronta alla Continassa: i giocatori vogliono di più

I giocatori vogliono di più e Allegri uguale, sono questi i temi trattati all’interno del confronto che si è avuto alla Continassa dove la squadra ha dichiarato di voler impegnarsi fino alla fine di questa stagione, per poter dare ai tifosi l’accesso alla prossima Supercoppa, oltre alla Coppa Italia da voler vincere. I punti di distanza dall’Inter, che ha pure una partita in meno, risultano ora essere troppi.

Allegri via dalla Juventus: a fine stagione Conte o Zidane

Conte o Zidane sulla panchina della Juventus al posto di Allegri nel 2025, i bianconeri ripartirebbero da uno dei grandi nomi “pescati” dalla lista degli allenatori liberi. Al contrario di quanto si ipotizzava con Thiago Motta o Vincenzo Italiano, nelle intenzioni di Giuntoli potrebbe esserci uno dei due allenatori, entrambi ex bianconeri.