Ex Serie A in pericolo, ricovero d’urgenza: le sue condizioni

L’ex Serie A, che per anni ha calcato i campi del nostro campionato, si trovano ad essere in pericolo di vita. Per questo motivo il calciatore in questione è stato ricoverato d’urgenza con i tifosi ed i suoi parenti che ora trattengono il fiato, come si suol dire. Vediamo le ultime a proposito delle sue condizioni.

Quando un calciatore per tanti anni si mette in mostra nei principali campionati europei, è difficile che nell’immaginario collettivo possa scomparire. Almeno tra i tifosi e gli amanti di questo sport. In tal senso, quanto accaduto all’ex calciatore passato per la Roma e per la Fiorentina tocca davvero lo spirito di tutti quanti noi. E ci fa deporre nel cassetto, come si suol dire, ogni tipo di bandiera. L’ex Serie A, infatti, si trova adesso ricoverato d’urgenza ed in una situazione davvero di apprensione forte. Da parte sua ma anche dei suoi tifosi e, come è normale che sia, dei suoi parenti. Andiamo a vedere le ultime notizie a tal proposito.

Ex Serie A in pericolo di vita: ricovero d’urgenza

Le notizie relative all’ex calciatore passato anche per la Serie A hanno spaventato tutti. E’ stato, infatti, ricoverato di urgenza dal momento che le sue condizioni destavano e non poco delle preoccupazioni.

Si tratta dell’ex Roma e Fiorentina Gerson, che è stato ricoverato d’urgenza dal momento che si è temuto per la sua vita. Ha contratto, infatti, una infezione alle vie urinarie che gli causavano dei fortissimi dolori addominali. Dopo gli accertamenti, emergono anche le prime indiscrezioni relative alle sue condizioni allo stato attuale delle cose.

L’ex Roma e Fiorentina Gerson ricoverato

Ora l’ex calciatore che per anni ha calcato i campi della Serie A prima di approdare in Francia e di tornare infine in Brasile è stato ricoverato a causa dei fortissimi dolori addominali. Attualmente in forza al Flamengo, Gerson dovrebbe essersi lasciato alle spalle il peggio. Resterà ovviamente ancora in ospedale per qualche giorno. Serve, infatti, effettuare gli ultimi esami prima delle dimissioni. Per questo motivo salterà la prossima partita contro il Boavista. Per fortuna le ultime notizie sulle sue condizioni sono incoraggianti. C’è voglia, ora, di rivederlo in campo.