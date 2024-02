Hamilton l’ha desiderata tantissimo, finalmente è sua

Hamilton ha finalmente realizzato il suo sogno: clamorosa rivelazione sul pilota britannico di Formula 1, fresco acquisto della Ferrari

Continua ad essere al centro dei discorsi sulla Formula 1, Lewis Hamilton, sebbene il campionato del mondo del 2024 ancora non sia iniziato. Il pilota britannico è però stato il grande protagonista mediatico di questo inizio dell’anno, dopo la grande notizia del suo trasferimento in Ferrari a partire dal 2025. Anche se gli resta ancora un anno da passare al volante della monoposto Mercedes, il 7 volte campione del mondo è oggi più discusso che mai nel settore.

E non potrebbe essere diversamente, perché per la prima volta dai tempi di Michael Schumacher la Rossa avrà un pilota con 7 titoli mondiali nella propria bacheca personale. Un record che il britannico condivide proprio con il leggendario collega tedesco, e che sogna ancora di poter migliorare. Nel finale della scorsa stagione, la Ferrari ha mostrato grandi segni di miglioramento, e l’arrivo nel 2025 di Hamilton accanto a Leclerc potrebbe certificare il definitivo sorpasso sulla Mercedes.

Se la Ferrari riuscirà a confermarsi davanti alla scuderia tedesca – seconda nello scorso Mondiale costruttori – allora sarà legittimo considerarla la vera rivale della Red Bull. Da tre anni la scuderia austriaca domina la Formula 1, con altrettanti titoli conquistati da Max Verstappen e due titoli costruttori, dopo aver interrotto proprio l’epoca della Mercedes di Lewis Hamilton. E proprio Verstappen ha rivelato di recente un piccolo segreto riguardo l’avversario britannico.

Verstappen rivela il sogno di Hamilton: ecco cosa è successo

A partire dal prossimo 2 marzo saranno pronti a sfidarsi nuovamente in pista, ma per adesso la rivalità tra Verstappen e Hamilton è ancora consegnata alle dichiarazioni rilasciate ai media. Se il britannico mantiene un certo riserbo in avvicinamento alla sua ultima stagione alla Mercedes, il 26enne pilota olandese della Red Bull ha invece parlato proprio del recente accordo tra Hamilton e la Ferrari. Secondo lui, in questo modo il collega avrebbe finalmente realizzato il suo sogno.

Verstappen è una delle poche persone del mondo della Formula 1 a non essersi detta sorpresa del passaggio del britannico alla scuderia di Maranello, di cui è stato a lungo un avversario. Nelle scorse settimane, anche Fernando Alonso aveva sostenuto che non gli pareva che Hamilton fosse mai sembrato attratto dalla Ferrari. “Se questo è il tuo obiettivo da bambino o il suo sogno allora vai, giusto?” ha detto invece, con molta naturalezza, il campione del mondo in carica.