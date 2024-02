Juve in rosso: persi altri 60 milioni di euro

Il bilancio della Juve è in rosso con un passivo pesante. Ma la dirigenza non è preoccupata e spiega perché invece c’è da sorridere per l’immediato futuro

I conti della Juve sono in passivo, ed un passivo pesante, con 60 milioni di euro di saldo negativo. Questo è il resoconto emerso dall’ultimo incontro avvenuto tra i membri del Consiglio di amministrazione della società bianconera.

Nei primi sei mesi dell’anno fiscale 2023/2024 la perdita è stata di 95,1 milioni di euro, con un peggioramento di 65,6 milioni rispetto alla perdita di 29,5 milioni di euro risalente all’esercizio precedente. Ne risulta un passivo di 60 milioni per l’appunto.

Questa perdita è principalmente dovuta al fatto che la squadra non è riuscita a qualificarsi per le competizioni europee, che comportano entrate significative attraverso la partecipazione e i premi ottenuti. Questo risultato negativo ha influenzato pesantemente i conti della società nel primo semestre dell’anno fiscale in corso.

La Juventus ha quindi dovuto affrontare delle difficoltà finanziarie a causa dei risultati deludenti delle ultime stagioni, in particolare di quella 2022/2023 che aveva visto la penalizzazione di dieci punti in classifica ed anche la squalifica della UEFA dalle coppe europee (e dalla Conference League nello specifico).

Juve in rosso, il club non è comunque preoccupato

Le buone notizie comunque ci sono: la squadra di Allegri sta facendo molto bene e si trova ampiamente in zona Champions League. Si prevede che non ci saranno problemi nel prendere parte alla prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie. Cosa che porterà non pochi soldi nelle casse della società.

La dirigenza torinese è determinata a lavorare duramente per migliorare la situazione e tornare così ai livelli di successo e profitto che ha saputo ottenere in passato. Ed il club sta già mettendo in atto strategie per ridurre le perdite e per garantire una gestione finanziaria più efficiente e sostenibile nel futuro.

Nonostante le sfide attuali, la Juventus resta una delle squadre più importanti e prestigiose del calcio italiano e europeo, e continuerà a lavorare per tornare ai vertici anche dal punto di vista finanziario.

Proprio questo ha evidenziato il CdA: nonostante il risultato negativo, la Juventus è comunque in linea con gli obiettivi di medio termine stabiliti dal piano industriale, che prevede il recupero degli investimenti a partire dalla prossima stagione.

E non è da escludere anche un guadagno importante dalla cessione di qualche big. Più nello specifico uno tra Federico Chiesa – in scadenza a giugno del 2025 – e Dusan Vlahovic potrebbero partire a fronte di buone offerte.

La Juve ha anche sottolineato che i dirigenti preposti stanno continuando a lavorare per migliorare la situazione finanziaria anche in altri ambiti, attraverso l’ottimizzazione delle entrate commerciali e la gestione oculata dei costi. Inoltre, sono in corso trattative per nuovi sponsor e partnership che potrebbero portare ad ulteriori fonti di reddito per il club.

Infine, il CdA ha confermato la fiducia nella squadra e nello staff tecnico, ribadendo l’impegno a raggiungere i risultati sportivi attesi e a tornare ai vertici del calcio europeo.

Il bilancio del primo semestre è solo una tappa nel percorso di crescita e sviluppo della Juventus, che si prefigge come obiettivo principale quello di restare una delle squadre più competitive e di successo nel panorama calcistico internazionale.