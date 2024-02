Juventus, prezzo fissato per il colpaccio estivo: 35 milioni

Testa al prossimo mercato estivo: la Juventus ha individuato un nuovo talento su cui puntare: servono però almeno 35 milioni di euro

Si pensa al presente, a quel campionato forse sfuggito di mano e che nelle ultime settimane ha visto una squadra in netta difficoltà, anche con squadre cosiddette “piccole”. Ma si pensa anche al futuro, a quel calciomercato che sarà fondamentale per costruire una squadra all’altezza del ritorno in Champions League.

Presso il quartier generale del club bianconero non si può non parlare delle future mosse in sede di trattative e così una serie di nomi cominciano a uscire fuori. La società torinese ha affidato alla coppia Giuntoli–Manna la responsabilità di migliorare un organico che, al netto di un mese di febbraio molto negativo, ha comunque dato prova di sprigionare qualità in ogni reparto.

Mancano ancora molti mesi, in campionato il piazzamento Champions sembra quasi assicurato (salvo scivoloni clamorosi nelle prossime partite), e la dirigenza pensa già alla prossima annata. Con un nome che rispetto agli altri sta prendendo quota nelle ultime ore.

Juve, Gudmundsson per giugno: la suggestione

Suggestione di mercato. Non si potrebbe usare un altro termine per descrivere una delle ultime voci con protagonista la Juventus. Il campionato di Albert Gudmundsson, uomo di punta del Genoa di Alberto Gilardino, sta andando anche oltre le più rosee aspettative: undici reti e tre assist in campionato, e soprattutto giocate e dribbling che spiegano molto del suo talento. Niente male per la sua prima stagione assoluta in Serie A.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus avrebbe stilato una lista di acquisti potenziali su cui puntare a partire da giugno. Tra questi, spunta proprio il 26enne, un calciatore che al netto degli ottimi numeri fin qui collezionati ha ancora tanto da dimostrare nel nostro campionato.

Ecco perché la Juve lo ha messo nel mirino: egli potrebbe finalmente compiere il tanto agognato salto di qualità – che ad onor del vero avrebbe già meritato qualche tempo fa, prima ancora della consacrazione definitiva di quest’anno – e definirsi finalmente un top player completo in tutto. Ma non sarà facile soddisfare le richieste economiche del Grifone, che già a gennaio ha dato prova di voler piazzare il suo miglior calciatore soltanto a cifre elevate.

Serviranno come minimo 35 milioni di euro, ma data la richiesta che sarà sicuramente elevata, la società ligure potrebbe aumentare ancora di più tale cifra. Vedremo se la Juventus tenterà di fare sul serio per assicurarsi il talentuoso esterno.