Milan, che beffa: pagano la clausola e se lo portano via

Brutte notizie per il calciomercato del Milan in vista dell’estate: lo scippano ai rossoneri grazie alla clausola

Sarà un’estate parecchio movimentata quella che il Milan si appresterà tra qualche settimana a vivere. Perché i cambiamenti, già abbondanti poco meno di un anno fa, sembrano essere il leitmotiv anche alla fine dell’attuale stagione.

Una stagione che sta vedendo il ‘Diavolo’, seppur lentamente, tornare ad esprimersi sui suoi livelli. Il Milan ha fallito in Coppa Italia e soprattutto in Champions League: il recente rotondo successo con il Rennes, però, può aprire scenari inattesi. L’Europa League è un trofeo che manca nella generosa bacheca di Casa Milan ed è così che la dirigenza di Via Aldo Rossi, se la squadra di Pioli dovesse fare strada, potrebbe essere altrettanto generosa in sede di calciomercato.

Durante l’estate non potrà non arrivare un grande centravanti, indipendentemente da quello che sarà il destino di Olivier Giroud. 37 anni sulle spalle ed una carriera vicinissima alla sua biologica conclusione: il francese, a questo punto, potrebbe non rinnovare lasciando a parametro zero il ‘Diavolo’ dopo tre memorabili stagioni.

Milan, che mazzata: sfuma il baby fenomeno

Il Milan farà tantissimo in difesa, il reparto che merita i maggiori accorgimenti in entrata. Con Kjaer ormai pronto a cercare fortuna altrove, dovrà giungere in quel di Milanello un nuovo centrale di livello internazionale. Senza escludere, poi, la solita caccia ai terzini del futuro.

Ma parallelamente, stavolta in mezzo al campo, sembra vicinissima a sfumare un’idea che Moncada e Furlani hanno segretamente portato avanti sin dall’anno scorso: la clausola metterà ko i rossoneri.

La concorrenza in sede di mercato non è una novità, a maggior ragione quando si tratta di talenti giovani e di grande prospettiva. È il caso di Assan Ouédraogo, polivalente centrocampista di soli 17 anni sotto contratto con lo Schalke 04.

Il classe 2006, Under 17 tedesco, è seguito da tantissime grandi società sparse per l’Europa. Su di lui vi è il Napoli ma anche Bayern Monaco, Eintracht Francoforte e soprattutto Lipsia. Nel contratto del giovane centrocampista è presente una clausola rescissoria decisamente alla portata di tutti: 12 milioni di euro.

Il Milan ha già da tempo avviato i contatti con la dirigenza tedesca ed hanno avuto esito positivo. Nonostante ciò, vi è il fortissimo rischio che il Lipsia si sia mosso con largo anticipo e sia pronto a chiudere per la firma di Ouédraogo per la prossima estate.

Il giovane calciatore, cresciuto nelle giovanili dello Schalke 04, ha collezionato 11 presenze in Bundesliga nonostante la giovane età, con 1 rete ed 1 assist a referto.