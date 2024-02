Milan, fuori uno: pagano la clausola, è già finita

Il Milan ha cominciato a riflettere sulle prossime operazioni di mercato. L’inserimento di un club, però, complica i piani rossoneri

Rischia di andare incontro ad una rivoluzione il reparto offensivo del Milan. Rafael Leao, ad esempio, è finito nel mirino del Paris Saint Germain che, al termine della stagione, perderà a parametro zero Kylian Mbappé.

I francesi hanno iniziato a muoversi sul mercato, individuando nel portoghese uno dei potenziali sostituti dell’attaccante in procinto di sbarcare al Real Madrid. Possibile, poi, che anche Olivier Giroud saluti la compagnia per trasferirsi altrove. Il futuro dell’ex Chelsea, legato ai colori rossoneri fino al 30 giugno, rappresenta al momento un rebus di difficile risoluzione.

Il 37enne attaccante si trova bene in città e pensa di poter dare ancora molto alla causa milanista. Al tempo stesso, però, le avance della MLS lo stanno lusingando al punto da spingerlo a prendere in considerazione l’idea di chiudere la carriera proprio negli Stati Uniti. Due addii che il management coordinato da Gerry Cardinale conta di compensare con altrettanti acquisti di qualità: a sinistra, ad esempio, piace molto Luis Sinisterra militante tra le fila del Bournemouth ma di proprietà del Leeds.

Milan, fuori uno: l’affare non si farà

Per quanto riguarda il ruolo di centravanti, invece, sono diversi i profili al vaglio della dirigenza. Uno di questi risponde al nome di Benjamin Sesko, principale terminale realizzativo del Lipsia. Il 20enne, in questi mesi, è cresciuto a livello esponenziale conquistando i gradi di titolare e mettendo a referto 10 reti nelle 28 apparizioni fin qui registrate.

Un buon bottino che, unite alle potenzialità inespresse dal classe 2003, lo ha fatto diventare l’oggetto del desiderio del Milan. Riuscire a concretizzare il colpo, in ogni caso, si preannuncia particolarmente complesso.

Il motivo è da ricercare nel fatto che, stando a quanto riportato da ‘Teamtalk’, il Manchester United sembra intenzionato a pagare per intero la clausola rescissoria da 42 milioni di sterline pur di regalarlo ad Erik ten Hag.

Un inserimento lampo, che obbligherà il Milan a spostare altrove il suo mirino: la lista degli osservati speciali contiene Joshua Zirkzee il cui costo si aggira tra i 40 e i 50 milioni. Sempre viva, poi, l’opzione Serhou Guirassy: il guineano dello Stoccarda, attraverso il proprio entourage, ha fatto sapere di gradire il trasferimento a Milano ma chiede un ingaggio superiore ai 5 milioni.

Occhio, inoltre, a Jonathan David del Lille, che continua a riscuotere un certo successo negli ambienti rossoneri. Il casting proseguirà nelle prossime settimane, per poi concretizzarsi in estate. Una cosa, intanto, è certa: Sesko si prepara a sbarcare in Premier.