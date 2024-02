Ufficiale, ADL svela chi allenerà il Napoli contro il Barça

Ora è ufficiale. Aurelio De Laurentiis ha finalmente sciolto ogni dubbio decidendo chi siederà sulla panchina del Napoli nella delicata sfida di Champions League contro il Barcellona.

La notizia era nell’aria già da diverse ore, considerati anche i continui aggiornamenti che in giornata sono arrivati da Castelvolurno, ma da questo momento in poi nessun viaggio in auto potrà far cambiare idea al presidente del Napoli, che avrebbe addirittura già comunicato la sua decisione ai diretti interessanti.

Al momento manca solo l’ufficialità da parte del club, ma l’impressione è che questa arriverà o nella tarda serata di oggi o direttamente domani mattina. Staremo a vedere.

ADL ha deciso, svolta in casa Napoli: è ufficiale

Nella giornata di oggi non si è fatto altro che parlare dei temi legati alla panchina del Napoli, che per la terza volta in stagione si è presa la scena. Il deludente pareggio di sabato pomeriggio contro il Genoa ha infatti portato Aurelio De Laurentiis a compiere delle profonde riflessioni sull’operato d Walter Mazzarri, disegnato al suo arrivo, sia dalla piazza che dalla società, come il possibile traghettatore dei campioni d’Italia alla qualificazione alla prossima Champions League.

La vittoriosa trasferta di Bergamo dello scorso 25 novembre sotto questo punto di vista aveva dato vibes positive, peccato che poi il campo si è ritorto contro lo stesso Mazzarri e la decisione di Aurelio De Laurentiis di riportalo in panchina dopo quasi più di 10 anni. Da quella partita in poi, infatti, il toscano ha avuto addirittura un rendimento peggiore di Rudi Garcia, facendo scivolare al 9 posto in classifica i campioni d’Italia, che ora l’Europa che conta la vedono addirittura col binocolo.

Per questo motivo il Napoli oggi si è riunito all’Hotel Britanniche in pieno centro per discutere ed arrivare ad una soluzione, che come anticipato lo stesso De Laurentiis avrebbe comunicato alle parti interessate poco fa. Stando dunque a quanto riportato da Sky Sport, il Napoli ha deciso di esonerare Walter Mazzarri, che conclude decisamente con l’amaro in bocca questa seconda esperienza in azzurro.

Napoli: ecco chi siederà in panchina contro il Barcellona

E’ arrivato l’esonero per Walter Mazzarri, decisione che nelle prossime ore verrà ufficializzata anche dallo stesso Napoli tramite un comunicato ufficiale. A fronte di questo possiamo dire che il toscano non siederà in panchina contro il Barcellona, a differenza invece di Francesco Calzona che sarà il terzo allenatore del Napoli in questa stagione.

Tutto confermato quanto dunque raccontato nel corso della giornata, con una sola eccezione però rispetto ai desideri ed alle speranze dei tifosi partenopei. Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, Marek Hamsik non farà parte dello staff di Francesco Calzona, che invece ha deciso di portarsi dietro Sinatti come preparatore atletico. In tutto questo il commissario tecnico della Slovacchia firmerà col Napoli un contratto fino alla fine della stagione.