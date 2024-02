Osimhen via da Napoli: sono i favoriti

Victor Osimhen è pronto a lasciare il Napoli: annuncio a sorpresa, ecco i due club in pole position per il bomber nigeriano

Una stagione davvero deludente quella che il Napoli sta vivendo. Sembrano lontanissimi i tempi in cui, con Spalletti n panchina, gli azzurri conquistarono meritatamente il terzo Scudetto della loro storia.

Adesso, al di là delle delusioni di campo, è già il calciomercato a tenere alta l’attenzione in casa azzurra. Nel mese di gennaio il calciomercato azzurro ha registrato diverse entrate, con l’idea di potenziare la squadra per tentare di risalire in Serie A e proseguire il più a lungo possibile il cammino in Champions League. Mazzocchi, Traorè, Ngonge (andato a segno contro il Genoa) e Dendoncker: ancora non sono arrivati spunti di un certo spessore nel reparto avanzato.

Un attacco che vedrà, necessariamente, una pesantissima cessione nel mese di giugno. Ovviamente non si può non parlare di Victor Osimhen, stella degli azzurri che pare virtualmente già lontano dalla permanenza all’ombra del Vesuvio.

Nelle scorse settimane, durante la Coppa d’Africa (chiusa con la sconfitta della sua Nigeria contro la Costa d’Avorio) l’attaccante ha dichiarato come abbia già in mente cosa fare al termine della sua ultima stagione con la maglia del Napoli.

E non è mancata la replica del presidente De Laurentiis, che ha di fatto aperto alla partenza – apparentemente inevitabile – del centravanti africano.

Osimhen, addio Napoli: annuncio sulla prossima squadra

Il direttore sportivo Mauro Meluso sta già sondando il terreno per comprendere al meglio quale possa essere il degno erede di Osimhen nella stagione 2024/25. Diversi i nomi in ballo: ma, intanto, è arrivato un vero e proprio annuncio su quella che dovrebbe essere la prossima squadra di Osimhen.

A parlarne su ‘X’ è Ekrem Konur, giornalista turco particolarmente vicino agli affari del mercato internazionale. Viene tirato in ballo il Chelsea che, con Pochettino in panchina, sta facendo fatica soprattutto in fase realizzativa. I ‘Blues’, poi, avrebbero le disponibilità economiche per accontentare De Laurentiis con un’offerta da almeno 100 milioni di euro.

Konur inserisce, tuttavia, anche il PSG. Il club di Al-Khelaifi perderà certamente Kylian Mbappè, destinato a salutare Parigi per approdare a parametro zero al Real Madrid. E la pista che porta a Osimhen, per la società transalpina, rimane evidentemente caldissima.

Un duello destinato a durare da qui ai prossimi mesi, quando le offensive in sede di mercato saranno ufficiali. Intanto Osimhen, nella sua ultima annata con addosso la maglia del Napoli, è fermo a 18 presenze con 8 gol e 3 assist vincenti all’attivo.