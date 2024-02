Soldi più 2 giocatori, il Milan si prende il bomber

Il piano del Milan per arrivare all’attaccante: tutto pronto per l’assalto. Il nome mette tutti d’accordo, dalla società ai tifosi

Il Milan sarà presto alle prese con importanti decisioni da prendere. La più difficile è quella in merito al futuro di Stefano Pioli. Con un contratto in scadenza a giugno 2025, in questo finale di stagione si giocherà le sue carte per la conferma. Ma, a prescindere da chi sarà il nuovo tecnico, la priorità sul mercato non cambia: un nuovo attaccante.

Olivier Giroud deciderà a breve se rinnovare (il Milan è disposto a tenerlo ancora per un altro anno) o se, invece, a quasi 38 anni, andare negli States per una affascinante e stimolante avventura in Major League Soccer. Negli scorsi mesi ha ricevuto offerte dall’Arabia Saudita, tutte rifiutate. L’idea è onorare fino alla fine il contratto coi rossoneri, una società alla quale è molto legato. Furlani, Moncada e Ibrahimovic attendono e intanto ragionano sull’investimento da fare in attacco: sarà fatto con o senza Giroud. Jonathan David del Lille e Benjamin Sesko del Lipsia sono candidature forti, ma il primo nome in lista, che è anche il preferito dei tifosi, è un altro.

Milan, un solo nome per l’attacco: ecco la strategia

Joshua Zirkzee è il nome che mette tutti d’accordo in casa rossonera: dalla società ai tifosi, tutti lo vogliono. Per prenderlo però bisogna accelerare i tempi per anticipare l’inevitabile e foltissima concorrenza. Il Bologna sa di avere in mano un gioiello ed è pronto a chiedere cifre enormi per la cessione, anche se non c’è ancora grande chiarezza in merito alla clausola rescissoria.

La domanda è: vale solo per il Bayern Monaco o anche per le altre squadre? In merito ci sono poche informazioni. Sappiamo che è di 40 milioni e che i bavaresi hanno il 50% della futura rivendita. Il Milan quindi ha come riferimento quella cifra che potrebbe raggiungere con una parte cash più delle contropartite tecniche. Stando alle ultime indiscrezioni, la strategia è quella di mettere sul piatto dai 25 ai 30 milioni di euro più due cartellini: Lorenzo Colombo, che piace da tempo al direttore sportivo Sartori, e Alexis Saelemaekers, al momento in prestito con diritto di riscatto (circa 12 milioni) proprio dai rossoneri.

Sarebbe questo ad oggi il piano di Furlani per convincere i rossoblù, ma non sarà semplice. Zirkzee ha tantissimi estimatori: la sua idea è di continuare in Italia (occhio a Juve e Napoli, che potrebbero liberarsi di Vlahovic e Osimhen e avere tanti soldi a disposizione) ma il richiamo della Premier League e magari del Bayern Monaco potrebbe essere troppo forte.