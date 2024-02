UFFICIALE – Salta l’arrivo al Milan: ha scelto la Premier League

Nel corso delle scorse settimane si è parlato tanto del fatto che l’allenatore fosse sulla lista dei desideri del Milan per la prossima stagione, ma stando a quanto alla fine si può intuire il futuro ha riservato ben altro al tecnico ed al suo staff.

In un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, infatti, il club di Premier League ha confermato ed ufficializzato l’arrivo in panchina dell’allenatore, che avrà da adempiere un compito tutt’altro che semplice in questi ultimi mesi di stagione.

L’obiettivo, comunque, sembra essere tranquillamente alla portata, anche se c’è da ricostruire tutto da zero considerata l’eredità che il precedente collega ha lasciato all’allenatore.

UFFICIALE – Niente Milan: ha scelto la Premier League

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionato mondiali ed europei, come confermato anche dal fatto che proprio nelle scorse ore una storica panchina inglese ha optato per un cambio di guida tecnica con l’auspicio di poter dare uno scossone alla stagione della squadra.

Dopo vari ballottaggi, la scelta sarebbe alla fine ricaduta su un allenatore di caratura internazionale che può annoverare fra il suo palmares un’importante competizione come l’Europa League, vinta appena qualche anno fa. Si tratta dunque di un profilo di livello, sicuramente uno dei migliori attualmente presenti sulla piazza, sul quale c’era anche il forte interesse del Milan che lo valutava come uno dei profili ideali col quale andare eventualmente a sostituire Stefano Pioli. Poco prima dell’anno nuovo si vociferava addirittura che fra il diavolo e l’allenatore fosse stato anche raggiunto un accordo di massima per il suo arrivo a Milano, ma la realtà dei fatti parla oggi di tutt’altro.

Stando infatti a quanto si può apprendere dal comunicato pubblicato direttamente dal club sui propri canali ufficiali, Oliver Glasner è ufficialmente il nuovo allenatore del Crystal Palace.

Glasner nuovo allenatore del Palace: i dettagli

Per un momento, in autunno, si è davvero pensato che Oliver Glasner potesse diventare il nuovo allenatore del Milan, ma alla fine non si è concluso niente portando l’austriaco in Premier League.

Nelle scorse ore, infatti, il Crystal Palace ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Glasner, al quale è stato affidato il compito di portare le Eagles alla salvezza, obiettivo tanto complicato quanto alla portata. Con l’austriaco, comunque, il club di Londra punta ad aprire un ambizioso progetto tecnico a partire dalla prossima stagione, come confermato dal fatto che Glasner non si è limitato a firmare un semplice contratto col Palace, bensì si è legato al club fino al 30 giugno 2026.

Le prime parole di Glasner da allenatore del Palace

Subito dopo l’ufficialità il Crystal Palace ha rilasciato sui propri canali social un breve intervento che Oliver Glasner ha concesso ai media del club. Queste le parole del 49enne austriaco: “Sono molto contento di essere il nuovo allenatore del Palace. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con una squadra ricca di talenti, conoscere i nostri tifosi e l’atmosfera fantasista del Selhurst Park, del quale ho tanto sentito parlare“.