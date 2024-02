Verstappen come Hamilton: nuovo terremoto in Formula 1

Il passaggio di Hamilton in Ferrari continua a far parlare di sé, coinvolto anche Verstappen: ecco cosa sta succedendo

Come noto dallo scorso 1° febbraio, Lewis Hamilton si unirà alla Scuderia Ferrari a partire dalla stagione 2025. La notizia ha scatenato grande entusiasmo nell’universo rosso e, a più di due settimane dall’ufficializzazione dell’affare, continuano a susseguirsi le analisi e i pronostici riguardanti la bontà del matrimonio.

In molti, ad esempio, sono convinti che l’approdo del sette volte campione del mondo a Maranello consentirà alla Ferrari di fare il decisivo salto di qualità in ottica iridata. Una piccola minoranza è invece più scettica e avrebbe preferito che i vertici della Rossa continuassero a investire su Carlos Sainz – destinato all’addio a fine 2024 – anziché puntare su un pilota che arriverà in Italia a quarant’anni inoltrati.

In ogni caso, non è di questo che vogliamo parlarvi oggi. Quest’oggi, infatti, parliamo di alcune dichiarazioni rilasciate da Max Verstappen durante un’intervista in cui gli è stato chiesto se in futuro seguirà i passi di Lewis legandosi alla Ferrari.

Hamilton in Ferrari, Verstappen seguirà i suoi passi? La risposta dell’olandese

Vi diciamo subito che il pilota olandese non ha affatto chiuso la porta a un clamoroso passaggio tra le fila della compagine italiana. “Penso che sarà ‘cool’. Se lui è felice di fare questo passo credo che debba farlo”, ha esordito il tre volte campione del mondo a Sky Sport UK parlando dell’approdo di Hamilton in Ferrari.

Quando invece gli è stato chiesto se anche il suo futuro sarà contrassegnato di Rosso, SuperMax ha inizialmente risposto con grande diplomazia: “Non voglio sembrare irrispettoso. Nutro un grande rispetto per il marchio Ferrari, ma sono molto felice di dove sono adesso“.

Poi però, incalzato dai colleghi britannici, si è lasciato andare ad alcune considerazioni abbastanza eloquenti: “Mi sento a mio agio nel luogo in cui mi trovo, non è qualcosa che voglio cambiare. Ma, per quello che ho vissuto finora, so anche nella vita non si può mai dire mai”.

Inutile dire che le parole del nativo di Hasselt non sono passate inosservate ai milioni di tifosi della Ferrari, creando inevitabilmente divisione. Da una parte c’è chi accoglierebbe Verstappen a braccia aperte, dall’altra chi afferma che non sarebbe entusiasta se il Cavallino decidesse di ingaggiare l’acerrimo rivale dalla Red Bull. Insomma, alla vigilia del Mondiale 2024 è nato un mini-caso che ha creato un po’ di maretta nell’ambiente ferrarista.