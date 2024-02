Vittoria a tavolino: UFFICIALE la decisione del Giudice Sportivo

È arrivata l’ufficialità del verdetto del Giudice sportivo: vittoria a tavolino e risultato sul campo ribaltato

Il rettangolo verde finora sta dicendo che l’Inter, sulla stessa falsariga del Napoli della scorsa stagione, non ha rivali. Due punti negli ultimi 4 match per la Juventus e l’harakiri del Milan a Monza quando aveva nel mirino il sorpasso ai danni dei bianconeri. Insomma, vuoi per la netta superiorità dei nerazzurri, vuoi per le difficoltà dei loro diretti competitor, il club nerazzurro è sempre più vicino alla seconda stella.

Tuttavia, ci sono anche i verdetti del Giudice sportivo che incidono sul campionato tanto quanto le prodezze in campo de calciatori e le alchimie tattiche, più o meno riuscite, dei ‘maghi’ della panchina. Infatti, è arrivata l’ufficialità della sentenza del Giudice sportivo che sancisce la vittoria a tavolino. Un verdetto che ribalta quello del campo per un esito davvero imprevedibile e, a suo modo, storico.

Chi ha ragione fra le due contendenti? Difficile stabilirlo, quel che è certo è che ora, a quanto sembra, i direttori di gara danno fiato alle immancabili polemiche del post-gara non solo con le loro sviste sul campo ma anche con quelle (eventuali) nella stesura dei loro referti.

Terza categoria, vittoria a tavolino per la Fulgor Molfetta

Si è soliti paragonare un match di calcio a un thriller per l’altalena di emozioni che tiene con il fiato sospeso i tifosi ma quanto accaduto in quello tra la Fulgor Molfetta e la Liberty Bari, che si sono affrontate nell’ambito della nona giornata del campionato di Terza categoria pugliese, sembra un episodio de “Le comiche” con protagonisti l’indimenticato Paolo Villaggio e Renato Pozzetto.

Sul campo la partita è finita 6-1 per la Liberty Bari, con i molfettesi che quindi hanno rimediato l’ennesima sconfitta che prolunga la loro astinenza da vittoria che dura da ben 13 anni. Ma tale verdetto è stato ribaltato dal Giudice Sportivo che, esaminati gli atti ufficiali, ha assegnato la vittoria a tavolino (3-0) alla Fulgor Molfetta in quanto, secondo il referto compilato dal direttore di gara, la Liberty Bari ha sostituito 6 calciatori, vale a dire uno in più rispetto al limite massimo consentito di 5.

Fin qui nulla di strano se non fosse che, stando a quanto denunciato dalla Liberty Bari, nel suo referto l’arbitro ha attribuito erroneamente l’ultima sostituzione effettuata dalla Fulgor Molfetta alla squadra barese che così è risultata aver operato sei cambi.

Tuttavia, a nulla è valso il reclamo proposto dalla Liberty Bari visto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale lo ha rigettato sulla base del fatto che quanto sostenuto dalla società reclamante non trova riscontro negli atti di gara. Inoltre il direttore di gara, sentito dalla Corte, ha confermato quanto ha scritto nel suo referto. Situazione paradossale che probabilmente non finisce qui.