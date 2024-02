Addio Giroud e nuova punta: il Milan lo prende in prestito

Il Milan è pronto a regalarsi un nuovo grande attaccante per il post Giroud: arriva in prestito in rossonero

La questione più spinosa in casa Milan era e rimane quella riguardante l’attacco. Perché il reparto avanzato in mano a Pioli, pur essendo tornato a fare bene solo recentemente, ha mostrato limiti importanti soprattutto nella prima parte della stagione.

I rossoneri, poi, sembrerebbero destinati a perdere Olivier Giroud. Il bomber francese pare orientato a cambiare casacca per un’ultima grande avventura della sua carriera. Dopo tre anni di Milan, a 37 anni, Giroud può sbarcare ben lontano dal calcio europeo.

A lui da mesi sta pensando la MLS ma non solo: occhio pure a Saudi Pro League e soprattutto al campionato brasiliano. In questo momento il rinnovo dell’esperta punta pare quasi accantonato del tutto: ed in tal senso, la dirigenza di Via Aldo Rossi non ha intenzione di farsi trovare impreparata nella sostituzione del numero nove.

Il Milan ci ha già pensato con forza nel mese di gennaio all’approdo in quel di Milanello di un attaccante degno di questo nome. L’esplosione di Jovic, che a gara in corso è diventato una garanzia di gol, ha rimandato quindi ogni discorso all’estate 2024. Da giugno Moncada e Furlani faranno sul serio, con l’idea di portare in rossonero non uno ma ben due attaccanti.

Doppio colpo e addio Giroud: Milan show in attacco

Innumerevoli i profili circolati nelle ultime settimane: da Sesko a Guirassy e non solo passando, tra gli altri, anche per Boniface che in rossonero ritroverebbe il connazionale Chukwueze. La strategia, a questo punto, è chiara: almeno un attaccante potrebbe firmare in prestito e arrivare molto presto a Milanello.

Un bomber di grande spessore, per il quale verrà messo a disposizione un tesoretto di primissimo livello, firmerà con il Milan in estate. I nomi sono sempre gli stessi ed essenzialmente due. Da un lato Joshua Zirkzee, gioiello del Bologna che ha anche recentemente segnato alla squadra di Pioli.

Dall’altro Jonathan David, pupillo di Moncada che lo sta tallonando dall’anno scorso, con l’idea di provare a strapparlo al Lille a cifre importanti. Ma non finirà qui. Perché la dirigenza è al lavoro per un secondo colpo, un acquisto che arriverebbe in prestito a completare il reparto avanzato del Milan. Si tratta di Beto, 26enne portoghese che la scorsa estate l’Udinese ha ceduto all’Everton per ben 25 milioni di euro.

Il classe ’98 in Inghilterra ha accumulato sì 28 presenze – spesso e volentieri a gara in corso – con 4 gol e 3 assist vincenti. Il minutaggio, tutt’altro che notevole, potrebbe far propendere la dirigenza dell’Everton verso il via libera al ritorno della punta in Serie A in prestito.

In questo modo, con la sicura permanenza di Jovic, il futuro allenatore del Milan (difficile la conferma di Pioli) potrebbe avere a disposizione una batteria di attaccanti non di primissimo livello ma magari in grado di farsi comunque rispettare nel nostro campionato e in Europa.