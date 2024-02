Addio Roma: Lukaku resta in Italia, va in una big con Conte

Romelu Lukaku continua ad essere un punto di riferimento nella Roma, ma i giallorossi rischiano di perderlo durante il calciomercato estivo. Un club è pronto a piazzare il colpo.

La sessione estiva deve ancora iniziare, ma sono diverse le trattative pronte ad entrare nel vivo. Tra queste c’è anche la vicenda Lukaku con la Roma non intenzionata a riscattare il giocatore.

Stando alle ultime indiscrezioni, il futuro di Lukaku potrebbe essere lontano dalla Roma, ma sempre in Italia. Il calciomercato estivo potrebbe dare al belga una nuova chance in Serie A. C’è un club che sta cercando di regalarsi il bomber per alzare il livello della propria rosa. Molto dipenderà anche dalle decisioni di Conte, tecnico che continua ad apprezzare molto l’attaccante.

Calciomercato: Lukaku in una big, ragionamenti in corso

Lukaku è pronto ad approdare in una big a luglio. La Roma quasi sicuramente non riuscirà a riscattare il belga e per questo motivo in estate il suo nome ritornerà al centro di diverse trattative. Il rischio dei giallorossi, però, è quello di trovarlo subito avversario anche se non sarà semplice. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi e quali saranno le scelte definitive anche da parte del calciatore, che ha sicuramente voglia di dare continuità ad un percorso.

Secondo quanto riferito da fichajes.com, il Chelsea starebbe pensando ancora a Vlahovic e non è da escludere uno scambio di calciomercato con Lukaku. Ipotesi destinata a concretizzarsi soprattutto con Conte in panchina. Niente è sicuro e sono in corso tutte le valutazioni del caso e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Si tratta, come detto in precedenza, di un nome destinato ad infiammare la sessione estiva. Non c’è nulla di certo e per questo motivo non ci resta che attendere luglio per avere un quadro molto più chiaro sul futuro del belga.

Mercato: la Juventus potrebbe decidere di riprovarci con Lukaku

La Juventus valuta con attenzione la possibilità di Lukaku durante calciomercato estivo con Conte in panchina. Si tratterebbe di una decisione low cost considerando l’interesse del Chelsea per Vlahovic. Di certo si tratta di una trattativa che continuerà a tenere banco ancora per diverso tempo.